Teatro circo nel tendone anni Venti. Al via la kermesse ’La luna e i falò’

Sotto il Ponte medievale della Cresa arriverà, da domani al 13 luglio un elegante tendone da circo che diventerà fulcro di una rassegna di spettacoli spaziando dal circo contemporaneo al teatro di strada. L’organizzazione è di Teatro nelle Foglie, compagnia di circo contemporaneo tra le più in vista nel panorama nazionale, con sede a Fivizzano, di respiro internazionale, riconosciuta dal Ministero della Cultura e dalla Regione Toscana. Sta per alzarsi il sipario su ’La Luna e il Falò’, festival che unisce lo spettacolo dal vivo alla valorizzazione di antiche arti e mestieri, tradizioni e leggende della Lunigiana storica. Il centro della kermesse teatrale è il tendone in stile retrò decorato come un teatro anni Venti, che per 10 giorni sarà palcoscenico di spettacoli, convegni, laboratori. Tante le iniziative che, partendo dal greto del fiume Magra, attraversano il ponte romanico della Crësa e coinvolgono il Borgo del Piagnaro e il Quartiere della Bietola, leggendaria dimora del lupo mannaro di Pontremoli, con visite guidate spettacolarizzate, apertura delle botteghe storiche, laboratori di antichi mestieri, per poi tornare al tendone in riva al fiume per spettacoli di teatro e di circo contemporaneo, convegni sulle tradizioni magiche della Lunigiana. Ad aprire il festival il convegno ’Al mister dla turta d’erbi’ (domani alle 17.30) con Clara Cavellini e lo storico pontremolese Luciano Bertocchi, che approfondiranno il legame tra le erbe spontanee e il territorio. Un’occasione per conoscere più a fondo l’identità culturale della Lunigiana attraverso piante, leggende, antiche tecniche di cucina e con cenni sugli erbari medievali e l’Hortus Siccus, un antico erbario di epoca settecentesca appena restaurato. Racconteranno poi la cultura popolare della Lunigiana a partire dalle tradizioni della tavola.

Grande attenzione al coinvolgimento dei più giovani, grazie a un ricco calendario di laboratori pensati per stimolare fantasia, manualità e partecipazione attiva. Dalla falegnameria per bambini alla giocoleria circense, dalla costruzione e messa in scena di storie nel teatrino Kamishibai ai laboratori sui timbri naturali, ogni attività è progettata per offrire un’esperienza immersiva e divertente. In più si affiancano proposte outdoor come Francigena 4Kids, trekking narrativi sulla via del mare. Un modo per far conoscere un’identità profonda della cultura locale. Artisti poliedrici sono il motore di questo progetto: da anni sulle scene come clown, attori, acrobati, da anni al servizio della narrazione per immagini, come scenografi, autori, registi. Per scoprire il programma completo si può visitare il sito web www.teatronellefoglie.com.

