“Giochi senza Frontiere“. Il “cencio“ va a Fornaci Vecchia. Ma a vincere è tutta la comunità

FORNACI DI BARGAHa vinto Fornaci Vecchia che si è aggiudicata il “cencio” della prima edizione di Fornaci senza frontiere, ma indubbiamente ha vinto tutta Fornaci che si è ritrovata piena di entusiasmo e di voglia di stare insieme attorno a questa manifestazione nata quasi per caso a settembre da una idea di Paolo Capannacci, Marco Franchi e dell’instancabile don Giovanni Cartoni che è stato peraltro il collante tra i giovani e la comunità. Mai così unita, così coesa attorno all’obiettivo comune: vedere Fornaci viva, gioiosa, vivace con la voglia di esserci e di fare.

Alla fine una grande soddisfazione come hanno sottolineato le parole di tutto lo staff fatto di tanti uomini e donne di buona volontà e riuniti attorno al trio Franchi-Capannacci-don Gió, come lo chiamano tutti a Fornaci. Anche la prima cittadina domenica ha preso parte alle finali della manifestazione svoltesi in uno stadio Orlando pieno di gente, di bandiere, di colori e di gioia, per esprimere l’apprezzamento per questa bella festa di tutto il comune.

Un successo quasi insperato ma che dimostra la voglia di fare e di riuscire per rimarcare l’orgoglio di essere fornacini di tutta una comunitàPer la cronaca e per la storia ha vinto Fornaci vecchia con le Case operaie che hanno risalito con gli ultimi giochi al secondo posto nei vari giochi che si sono svolti davanti alle tribune gremite. Terza posizione per Caterozzo e quarto il rione centro. Ma poco importa perché ieri alla fine tutti hanno festeggiato insieme per una grande vincitrice: la Comunità di Fornaci.

Luca Galeotti