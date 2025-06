ARezzo, 23 giugno 2025 – “Torneo delle Frazioni – Città di Castiglion Fiorentino”.

Concettoni: “Il nostro obiettivo è quello di ricreare quel senso di appartenenza e di identità territoriale”.

Si chiamano circoli ma leggiamo “vedette del territorio”. Hanno una conoscenza capillare del proprio luogo e dei suoi abitanti e attraverso i volontari che li animano diventano dei preziosi ponti di collegamento con il comune di appartenenza.

In una società dove la globalizzazione la fa da padrone i centri di aggregazione diventano, quindi, sempre più importanti e strategici e, come detto, svolgono un delicato ruolo di unione tra gli stessi cittadini. Ed ecco che l’amministrazione comunale ha messo in atto una serie d’iniziative di aggregazione che vedono assoluti protagonisti i circoli e le frazioni castiglionesi.

“L’obiettivo è quello di valorizzare le frazioni avvicinandole sempre di più alla vita amministrativa” spiega l’assessore al Terzo Settore, Circoli e Frazioni, Alessandro Concettoni.

Così questa sera, prende il via il primo “Torneo delle Frazioni – Città di Castiglion Fiorentino”, il calcio d’inizio si terrà alle ore 20.30 al Circolo del “Boscatello”. A scendere in campo saranno le squadre di Manciano AICS e la Nave. Il cartellone prevede 16 partite con la semifinale il 7 e la finale il 9 luglio. Oltre alla squadra vincitrice e a quella che si distinguerà per il “fair play” verrà premiato anche il capocannoniere intitolato a Cesare Cappelletti.

L’evento vede il patrocinio del CSI. “Lo sport è uno strumento per far avvicinare i giovani al proprio territorio e quindi alla vita dei circoli” – spiega Lorenzo Bernardini, presidente CSI Arezzo, che aggiunge “complimenti a tutti gli attori di questo progetto che credono nel ruolo dello sport investendo nella comunità”.

“E’ un evento molto sentito” – spiegano all’unisono i presidenti dei circoli castiglionesi – “i circoli vivono grazie al lavoro continuo e costante dei volontari, ogni giorno dedichiamo il nostro tempo libero alla comunità”.

“La prima soddisfazione che ho avuto è ottenere la partecipazione di tutti i circoli a questo evento. Vogliamo ricreare quel senso di appartenenza e di identità territoriale che poi come nel caso di specie anche una sana competizione di campanile che anima l’evento. Stiamo già lavorando alla prossima iniziativa, probabilmente nel periodo invernale, che potrebbe essere un riadattamento dei famosi “Giochi senza Frontiere” conclude l’assessore al Terzo Settore e Circoli, Alessandro Concettoni.