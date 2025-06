Furto all’Esselunga di San Concordio: arrestati due giovani

Lucca, 28 giugno 2025 – Nel tardo pomeriggio di ieri, i carabinieri della Stazione di Borgo Giannotti hanno arrestato due cittadini marocchini, rispettivamente di 22 e 21 anni, entrambi domiciliati a Lucca e già noti alle forze dell’ordine, con l’accusa di furto aggravato in concorso. L’intervento è scattato intorno alle 18,40, quando la Centrale Operativa dell’Arma ha inviato una pattuglia presso il punto vendita Esselunga di San Concordio, a seguito della segnalazione dell’addetto alla sicurezza che aveva fermato due persone sospette dopo il passaggio alle casse. I due, infatti, avevano oltrepassato i terminali di pagamento con diversa merce occultata addosso. La successiva perquisizione effettuata dai Carabinieri ha permesso di recuperare generi alimentari, superalcolici e ben 18 confezioni di materiale elettronico, in parte già privati dei dispositivi antitaccheggio, per un valore complessivo di circa 500 euro. Tutta la refurtiva è stata restituita al direttore del supermercato. Dopo le formalità di rito, i due giovani sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza delle Compagnie dell’Arma di Lucca e di Viareggio, in attesa dell’udienza di convalida, prevista per la mattina odierna. L’episodio riaccende l’attenzione sui furti nei punti vendita della grande distribuzione, fenomeno che nelle ultime settimane ha visto un preoccupante incremento anche nel territorio lucchese.