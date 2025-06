Vogliamo il Summer Festival. La nuova t-shirt con la Pantera

Presentata la nuova t-shirt di “Vogliamo il Lucca Summer Festival” alla presenza dell’assessore al turismo del Comune di Lucca Remo Santini.

“Siamo felici che un progetto cittadino di sostegno al Lucca Summer festival, nato da un’idea dell’amico Giovanni Torre che ci ha lasciato troppo presto, continui a crescere con energia ed entusiasmo”, ha detto Santini. “L’intera amministrazione – aggiunge l’assessore – non può che riconoscere con gioia l’importanza di condividere con grande parte della comunità l’energia positiva sprigionata dal Lucca Summer Festival”.

Alla presentazione della t-shirt era presente anche Lorenzo Cosentino, studente dell’accademia della pubblicità e prossimo a terminare il master in “digital marketing” che ha realizzato la grafica utilizzando la pantera simbolo della città.

“Ho voluto mettere al centro Lucca con la sua Pantera racchiusa dentro un cerchio, che può richiamare sia la simbologia della cerchia muraria della città, ma anche la capacità del Lucca Summer Festival di creare un flusso di energia circolare in cui manifestazione città, cittadini, e attività commerciali sono un tutt’uno“.

“La pagina social di Vogliamo Il Summer Festival conta oltre 11mila followers che per piacere e passione sostengono la manifestazione – continua Riccardo Pollastrini, responsabile della comunicazione del gruppo – La nostra è anche un’operazione di solidarietà, in quanto chiunque voglia acquistare le t-shirt può farlo direttamente dal nostro fornitore Personalizzando.com sapendo che per ogni maglietta circa 2 euro andranno a una associazione del territorio”.

“L’associazione scelta quest’anno – aggiunge Cosentino – è ‘Consulenza per la Famiglia‘ che dal 1978 opera sul territorio in ambito educativo, culturale e sociale con servizi rivolti alle famiglie anche con percorsi di sostegno alla genitorialità, comprendendo la distribuzione di beni essenziali per bambini da 0 a 2 anni. Questa t-shirt è un gesto di sostegno vero, non solo al Lucca Summer Festival, ma ad una parte importante della nostra comunità”.