Il “Du Palle“ fa valigie. Lascia il circolo del tennis e apre all’ex consorzio

Non è un ristorante qualunque – già dal nome – il “Du Palle“ di Davide Ragazzo. E dunque non è una notizia qualunque quella dell’imminente trasferimento dell’attività, dopo 15 anni in cui è stato punto di riferimento per le cene allegre e low cost al Circolo del Tennis del “Poggio“. Una sintonia che, purtroppo, si è spezzata. “Mi hanno fatto capire non troppo velatamente che la mia attività, non so perchè, non si sintonizzava con la filosofia del Circolo del Tennis – spiega Davide –. Quindi non ho aspettato neanche il termine del contratto che sarebbe stato marzo prossimo, e ho fatto bagagli“. Destinazione immediata – l’inaugurazione è lunedì – l’ex sede del Consorzio Agrario, proprio nei locali dove alcuni anni fa Giuseppe Borella aveva aperto “Amami Alfredo“. “Sono 120 posti a sedere e conto presto di ampliarmi e c’è anche un bel giardino. Il nome del ristorante – puntualizza Davide – non cambia, così il rapporto qualità prezzo e il menù: la mia gricia spaziale, la pizza, bistecca come se piovesse. Ma vorrei dare un tocco ancora più tradizionale con la rovellina, la garmugia e altri piatti della nostra fantastica cucina lucchese“. Anzi, “fantastichissima“, ormai divenuta parola d’ordine del “Du Palle“. “Ci avviciniamo alla città aprendoci anche ai turisti. Una bella avventura che sta per iniziare“.

Laura Sartini