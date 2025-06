Lucchese, sono già cinque i pretendenti

Dovrebbero essere almeno quattro, forse cinque i "pretendenti" alla…mano della Lucchese. Oltre a Capaccioli e a Felleca, a sentire l’assessore Barsanti, che sta tirando le fila della vicenda per conto del Comune, avrebbero manifestato il loro interesse a far ripartire la Lucchese dalla Eccellenza, altri due gruppi, di cui uno toscano, più un imprenditore singolo. Tutti questi personaggi parteciperanno, dunque, al bando che sarà pubblicato all’inizio della prossima settimana, dopo che la Figc avrà inviato al Comune una lettera nella quale saranno indicati i termini per la iscrizione al campionato di Eccellenza, ovviamente in sovrannumero, oltre a tutti gli altri requisiti di natura economica e non solo e naturalmente al progetto sportivo. Per la cronaca a ieri la lettera non era ancora arrivata.

A palazzo Orsetti, comunque, sono pronti per la pubblicazione del bando e dare così il via libera alla…corsa per la costituzione di una nuova compagine societaria che permetta alla vecchia Pantera di far rotolare ancora il pallone dalle parti del Porta Elisa, dove nelle prossime settimane inizieranno i lavori per mettere a nuovo le torri faro, dal momento che è arrivato il via libera dalla banca pubblica al mutuo di quasi 3 milioni di euro che verrà erogato al Comune in una unica soluzione il 30 giugno prossimo.

Bisognerà vedere se la nuova Lucchese, o comunque si chiami la nuova società, potrà utilizzare lo stadio durante i lavori, oppure se sarà costretta chiedere ospitalità per almeno 3-4 mesi ad una società vicina (Porcari?) per disputare le partite casalinghe.

Per quanto riguarda la composizione della commissione, che sarà istituita ad hoc dalla amministrazione e che avrà il compito di esaminare le proposte pervenute e di individuare la soluzione più solida e credibile, ancora non sappiamo se sarà ufficializzata prima della apertura del bando, oppure dopo la sua chiusura.

Dunque la prossima settimana scopriremo i nomi e cognomi degli imprenditori che sarebbero pronti a far ripartire la Lucchese. Solo allora potranno essere fatte tutte le valutazioni del caso, soprattutto sul piano della solidità finanziaria, legata ad un progetto che garantisca continuità di conduzione societaria per diversi anni. Capiremo anche se all’interno di questo o quel gruppo ci sono personaggi che hanno già avuto esperienze nel mondo del calcio, oppure se sono dei neofiti. Ed ancora che tipo di rapporto verrebbe instaurato con la città.

Emiliano Pellegrini