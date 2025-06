Lucchese, continua la telenovela. L’ipotesi del titolo sportivo del Ghiviborgo

Lucca, 12 giugno 2025 – Continua la telenovela per la Lucchese 1905. Dopo la salvezza conquistata sul campo il 17 maggio nella gara di ritorno dello spareggio playout contro il Sestri Levante, la società rossonera è stata dichiarata fallita per la quarta volta in diciassette anni. A poco è servito l’intervento di Affida, main sponsor da qualche anno, che ha provato a salvare i rossoneri dal baratro, ma l’investimento era troppo oneroso. Così l’ultima chance a questo punto è provare a rilevare il titolo sportivo del Ghiviborgo, formazione della Mediavalle che disputa il campionato di Serie D.

La società di Marco Remaschi, nel frattempo ha visto tramontare la trattativa con il Viareggio e da più parti si è detta disponibile e si sono così susseguiti anche gli incontri con il primo cittadino di Lucca Mario Pardini. Sembra che ci sia stata una proposta da parte di un imprenditore milanese, che ha già incontrato Remaschi. La risposta dovrebbe arrivare nel giro di qualche giorno, perché gli adempimenti da fare sono tanti, infatti la prima scadenza è tra il 4 ed il 10 luglio alle 17, termine ultimo per presentare l’iscrizione alla Serie D. Anche il Comune di Lucca ha fatto sentire la propria voce con una nota arrivata nella tarda serata.

“In merito al futuro della Lucchese calcio – si legge – il Comune di Lucca rende noto che è in corso una trattativa fra i vertici del Ghiviborgo, un imprenditore interessato e i rispettivi legali. Tale interlocuzione avrà a breve una conclusione entro 24 o massimo 48 ore, l'amministrazione comunale informerà tempestivamente cittadini e organi di stampa sull'esito che si augura possa essere positivo per tutti e nell'ambito della serie D del campionato italiano di calcio”.

“In tutti i casi il Comune di Lucca – conclude la nota – in queste settimane ha incontrato alcuni imprenditori interessati all'eventuale inscrizione della squadra cittadina nell'ambito della quinta serie del campionato italiano (Eccellenza), esaminando in modo approfondito e predisponendo tutte le necessarie occorrenze con il supporto di un avvocato appartenente a uno dei più importanti studi legali di diritto sportivo nazionali”.

Questa potrebbe quindi essere l’ultima spiaggia per salvare la Lucchese ed evitare di ripartire dall’Eccellenza. Naturalmente ci sarà da capire quali saranno realmente le intenzioni dell’imprenditore milanese.