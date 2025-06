Scatta il pronto intervento sociale. Il servizio si estende nella Piana

La Piana di Lucca è la diciottesima zona della Regione Toscana ad entrare a far parte della rete del Seus, il pronto intervento del servizio sociale. Giovedì nell’auditorium del centro sanitario di Capannori si è infatti svolta la consegna ufficiale del numero verde unico regionale.

Il sistema, che si sta estendendo in maniera progressiva in tutta la regione, permette di fronteggiare H24 e 365 giorni all’anno le situazioni gravi come i casi di maltrattamenti familiari, violenze di genere, e le situazioni di estrema povertà e disagio. Si tratta, è bene sottolinearlo, di un servizio di secondo livello. Non viene cioè attivato direttamente dai cittadini ma a far partire le segnalazioni sono soggetti pubblici: servizi sociali territoriali, forze dell’ordine, dipartimento dell’emergenza urgenza sanitaria, altri servizi sanitari, soggetti del territorio che si trovino di fronte ad una situazione di emergenza-urgenza sociale personale o familiare.

“Questo servizio ci permette di essere ancora più presenti nell’aiutare i cittadini - afferma il sindaco di Capannori Giordano Del Chiaro, che ha aperto l’evento -. È infatti molto importante l’attivazione di un pronto intervento sociale, perché spesso ci sono situazioni di emergenza o di criticità che devono essere gestiti velocemente e in modo coordinato. Un servizio che denota anche la grande passione e disponibilità verso gli altri che caratterizza gli operatori e operatrici del settore, che sono il perno su cui si fonda il nostro welfare. Ringrazio quindi tutti e tutte per questo progetto, che come Capannori sosteniamo pienamente”.

“Con il Seus – evidenzia la vice presidente della Conferenza zonale dei sindaci Sara D’Ambrosio in rappresentanza anche del presidente Mario Pardini - raggiungiamo un livello più diffuso ed efficace di prestazione soprattutto sull’urgenza e lo facciamo come Piana che è una cosa importantissima perché il servizio si attiverà su tutto il territorio a prescindere dal comune dove avviene l’urgenza. Quindi da una gestione comunale si passa a una gestione di Piana di Lucca che alza il livello del servizio di risposta all’urgenza e lo uniforma in tutti i Comuni, con l’obiettivo di essere sempre più connessi e integrati a livello zonale e di territorio“.