Murabilia 2025 si “arrampica“

L’amore per le piante torna protagonista a Lucca con la 24esima edizione di Murabilia: la mostra mercato del giardinaggio di qualità e della cultura del verde che venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 settembre 2025 riunirà oltre 200 tra i migliori espositori ed esperti del mondo del giardinaggio internazionale. Organizzata da Lucca Crea (società che ogni anno realizza il Festival Lucca Comics & Games) insieme al Comune di Lucca, è ambientata nel suggestivo scenario del parco, unico al mondo, realizzato sopra le rinascimentali mura alberate della storica città d’arte, nel cuore della Toscana.

Con mostre ed esposizioni tematiche, appuntamenti e laboratori dedicati ai bambini e agli adulti, oltre ad incontri conferenze con gli esperti e novità editoriali, a cui si aggiungono visite guidate, dimostrazioni dal vivo e workshop con i protagonisti del verde italiano e internazionale e la possibilità di visitare il magnifico Orto Botanico di Lucca, che ha superato i 200 anni d’età. Murabilia è una festa dedicata al verde, che dal cuore dell’estate ci accompagna verso i colori dell’autunno: il luogo ideale sia per l’appassionato alla ricerca di nuove proposte e rarità e per chi ha iniziato da poco a dare una svolta “verde” alla propria vita. Il tema di quest’anno sarà “Arrampicare” con una vasta proposta non solo di piante rampicanti ed epifite, ma anche sviluppo e conquista dello spazio coltivabile verso l’alto secondo nuove accattivanti dimensioni.