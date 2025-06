Difendere Lucca va al Piaggione “Il confronto diretto è importante“

Una delegazione di Difendere Lucca ha incontrato giovedì scorso i residenti del Piaggione al circolo ricreativo di zona. Presenti anche l’assessore Fabio Barsanti e il consigliere comunale Gino Simi. L’incontro, volto ad ascoltare le esigenze dei cittadini e condividere proposte e interventi riguardanti la frazione, ha avuto un’ottima risposta sia in termini di partecipazione che di dialogo e collaborazione.

Durante la serata sono state affrontate numerose tematiche legate alla vita quotidiana del Piaggione: dalla manutenzione del territorio alla viabilità, dalla sicurezza agli interventi infrastrutturali. I residenti hanno anche portato all’attenzione dei rappresentanti di Difendere Lucca alcune segnalazioni che verranno trasmesse agli uffici competenti. L’appuntamento è stato anche l’occasione per fare il punto sugli interventi già realizzati grazie all’impegno di Difendere Lucca e dell’amministrazione comunale. “Il rapporto diretto con con i cittadini – evidenzia Difendere Lucca – rappresenta un pilastro del nostro impegno politico e amministrativo. Incontrare le persone, ascoltare le loro istanze e confrontarci apertamente è per noi una priorità, non solo in campagna elettorale, ma durante tutto il mandato”.