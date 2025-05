Rubano 2.200 euro di cartucce per stampanti, arrestati

Lucca, 8 maggio 2025 – Provano a scappare con cartucce per stampanti per un valore di 2.200 euro. È successo nel noto supermercato di San Concordio. Intervenuta la polizia di Stato di Lucca, i due cittadini, 30 e 43 anni entrambi di origine rumena, sono stati arrestati per furto. È avvenuto intorno alle 16 del 7 maggio scorso.

I poliziotti intervenuti, su richiesta degli addetti alla sicurezza, hanno inseguito uno dei due che alla vista della volante è fuggito in direzione via della Formica e, una volta raggiunto, hanno dovuto vincere la sua resistenza per riuscire ad ammanettarlo. Durante questa colluttazione uno dei poliziotti ha subito lievi lesioni. L’altro complice, invece, era già stato fermato dagli addetti alla sicurezza.

Dalle immagini di videosorveglianza è stato possibile ricostruire i movimenti dei due uomini che, con l’aiuto di un terzo complice, non ancora identificato, che aveva il compito di acquistare merce di scarso valore e tenere aperte le sbarre delle casse nel momento di uscita dei 2 con il carrello pieno, hanno provato ad impossessarsi di cartucce per stampante per più di 2.000 euro di valore. Ma a quel punto sono stati fermati dagli addetti alla sicurezza del supermercato che hanno immediatamente chiamato la polizia.

Gli arrestati sono stati messi a disposizione dell’autorità giudiziaria, che al termine della direttissima ha disposto nei loro confronti l’obbligo di dimora nel comune di Carugate (Milano) dove risiedono.