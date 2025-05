“Una vetrina meravigliosa“. Il Comune chiede collaborazione

Giro d’Italia 2025, ci siamo quasi. Nella giornata di ieri, il Comune ha reso note tutte le modifiche al traffico e alle attività, in vista della partenza della cronometro da Lucca, prevista per martedì 20 maggio. Lucca si prepara ad accogliere nuovamente e con grande entusiasmo la Carovana Rosa, ma, inevitabilmente, in quei giorni non mancheranno alcuni disagi che l’amministrazione comunale e tutti gli altri enti coinvolti si stanno adoperando per limitare.

In conferenza stampa per illustrare il piano della logistica, del traffico e della viabilità della tappa gli assessori Moreno Bruni e Simona Testaferrata, oltre alla dirigente comunale Paola Angeli, il coordinatore del comitato di tappa Laura Goracci e Francesca Pierotti dell’ufficio traffico. "Per il secondo anno – hanno ricordato i due assessori – Lucca è al centro di un importante evento. Ci saranno alcuni disagi per la mobilità e le scuole, ma è vero che siamo in presenza di un evento straordinariamente importante, una vetrina meravigliosa per la città".

Dopo il successo del 2024, la città sarà infatti protagonista anche dell’edizione 2025 del Giro d’Italia con una tappa a cronometro di grande prestigio: martedì 20 i corridori partiranno da Piazza Napoleone, attraverseranno le Mura, i quartieri periferici e si dirigeranno verso Pisa, con arrivo in Piazza dei Miracoli. L’amministrazione comunale è al lavoro per garantire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, riducendo al minimo i disagi per cittadini e attività.

Per consentire l’allestimento delle strutture, le riprese televisive e il transito degli atleti, saranno disposte modifiche alla viabilità e al traffico, attraverso un’ordinanza prefettizia, che finiranno per interessare sia una parte del centro che la periferia sud della città, ma non la circonvallazione, con l’eccezione del tratto che è nei pressi di Porta Elisa da cui usciranno i corridori una volta percorso quasi per intero l’anello delle Mura. Previste anche modifiche alla circolazione dei bus, mentre per il giorno 20 i treni da e per Aulla fermeranno a San Pietro a Vico, i passeggeri potranno raggiungere la stazione centrale con bus sostitutivi. Anche l’attività scolastica subirà modifiche in quei giorni.

Fabrizio Vincenti