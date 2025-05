Fede, devozione e cultura. Domenica la sfida “Imago Dei“ con i balestrieri di Sansepolcro

LUCCARitorna, per il quarto anno consecutivo, "Imago Dei", la sfida tra i balestrieri di Lucca e di Sansepolcro, due città unite dalla devozione al Volto Santo. La gara si svolgerà domenica a Sansepolcro e rientra in un più ampio quadro di iniziative di fede, di tradizione e di cultura nel segno del "Tributo al Volto Santo". Anche Sansepolcro è infatti devota a un’immagine sacra del Volto Santo che in passato è stata oggetto di confronto circa il primato rispetto a Lucca.

La rievocazione storica medievale e l’arte della balestra hanno radici profonde a Sansepolcro che varò nel 1966 la Federazione nazionale italiana dei balestrieri in cui la Compagnia balestrieri di Lucca entrò nel 1972. Quest’anno alle iniziative di questa settimana si aggiunge la mostra promossa da "Puccini and friends in Valtiberina", una collettiva di 12 artisti contemporanei che, con 12 quadri (come 12 sono le opere pucciniane), raccontano il Maestro. La mostra è stata inaugurata ieri pomeriggio alle 15 nella casermetta San Pietro, sede della Compagnia dei balestrieri di Lucca e sarà visitabile fino al 10 maggio, ogni giorno dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. La collettiva avrà anche un sottofondo musicale pucciniano. L’iniziativa ha il patrocinio dei Comuni di Lucca e Sansepolcro, Puccini Museum, Fondazione Puccini e dai balestrieri delle due città che poi si sfideranno in un torneo.

Domenica prossima alle 10.30 sarà celebrata una messa presente anche l’arcivescovo di Lucca. Poi nel pomeriggio si terrà la sfida tra i migliori balestrieri delle due città per conquistare il trofeo in argento "Imago Dei", cesellato dal maestro Claudio Buoncompagni. Nelle prime edizioni Sansepolcro ha visto due volte (2022 e 2023), Lucca una, lo scorso anno quando la gara si svolse nella nostra città.

Il rapporto fra le due compagnie balestrieri va avanti da 53 anni ma questa nuova sfida è nata quasi per caso, sommando in un evento unico, sia religioso che sportivo, i tratti comuni che caratterizzano le due comunità.

L’iniziativa si colloca attorno al 3 maggio, che nell’antico calendario liturgico era la festa del Ritrovamento (alla latina "invenzione") della Santa Croce, e avrà nel torneo un momento di grande attrattiva. Quest’anno dalla Valtiberina è arrivata la collettiva che ricorda pure la frequentazione di Puccini dei Collacchioni: nobile famiglia biturgense. La manifestazione è stata presentata ieri mattina da monsignor Paolo Giulietti arcivescovo di Lucca, Mia Pisano assessora alla cultura del Comune di Lucca, Antonello Antonelli presidente del consiglio comunale di Sansepolcro, Giuseppe Dal Poggetto presidente della Compagnia dei balestrieri di Lucca, Stefano Tarducci presidente della Società dei balestrieri di Sansepolcro e Maurizio Checcaglini presidente di "Puccini and friends in Valtiberina".

Paolo Mandoli