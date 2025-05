Dopo il surf trova l’auto in frantumi ma l’influencer non perde il sorriso: ‘Sono in un paradiso’

Viareggio, 8 maggio 2025 – "Raga (tipico slang dei ragazzi che popolano i social, ndr) , ma perché devono succedere queste cose? Sono venuta a surfare a Viareggio e nel frattempo mi hanno spaccato la macchina che era parcheggiata in piazza”. “In piazza -ripete – e non chissà dove". La denuncia sui social arriva da Marta Giunti, influencer 27enne empolese, ma soprattutto grande sportiva e sciatrice professionista tanto che ha rappresentato i colori italiani alle Olimpiadi Invernali Giovanili e ai Mondiali Juniores.

Dunque è sera, l'atleta 27enne esce dal mare viareggino dopo un pomeriggio di sport e e quando torna all'auto vede i finestrini frantumati. "Mi hanno rubato tutto - racconta su Instagram ancora in muta da sub e a piedi scalzi -. I carabinieri, fortunatamente, hanno lasciato nell'auto un biglietto con su scritto che ci sono dei testimoni che hanno assistito a tutta la scena. Ma ora sono qui a piedi nudi su i vetri. E’ rimasta solo la mia iconica cuffia all'uncinetto".

Nonostante la svenuta l'influencer non perde il sorriso che diventa ancora più grande qualche ora dopo il furto. "Poi colpo di scena, i miei documenti sono stati ritrovati in un barattolo di vernice arrugginito che girava per Viareggio, quindi qualcosa di buono ce lo abbiamo". E questo ricuce, e non di poco, i rapporti con la città toscana di cui tesse poi le lodi e aggiunge: "Sono qua in questo paradiso, nonostante il furto, mi godo un tramonto incredibile". E tutto il senso della vita è qua aggiunge “in questi sorrisi”.