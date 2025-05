Rubati soldi e gioielli, svaligiata l’abitazione dell’assessore Meciani

Viareggio, 5 maggio 2025 – E’ rientrato a casa insieme alla moglie sabato sera al termine di una giornata di lavoro. E ha trovato l’abitazione messa a soqquadro. I malviventi hanno trovato la cassaforte, sono riusciti ad aprirla e sono scappati via con gioielli e preziosi.

Vittima di quest’ennesimo colpo nelle abitazioni della Versilia è l’assessore al turismo del comune di Viareggio Alessandro Meciani che con sua moglie vive a Massarosa. Quando i ladri sono entrati in azione (sabato pomeriggio poco dopo le 15) sia lui che sua moglie si trovavano a Viareggio nello stabilimento balneare che gestiscono insieme.

Approfittando che la casa era al momento libera, i malviventi – almeno tre a giudicare dalle immagini della videosorveglianza – si sono introdotti all’interno alla ricerca della cassaforte. Quando l’hanno trovata, l’hanno aperta portando via tutto il contenuto. Dai soldi ai gioielli.

Il bottino, a quanto pare, è sostanzioso: oltre agli oggetti di valore economico sono stati trafugati anche ricordi dal grande valore affettivo. Per portare a termine il colpo ai banditi sono stati sufficienti cinque minuti. Poi sono andati via. All’esterno, probabilmente, li attendeva un complice che faceva da palo in strada. L’assessore Meciani quando è rientrato a casa ha sporto immediatamente denuncia. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno fatto i primi accertamenti. All’esame degli inquirenti, ovviamente, anche le immagini delle videocamere.

Nelle riprese si vedono distintamente tre uomini che a volto coperto si muovono con estrema sicurezza. Secondo gli investigatori potrebbero essere dei professionisti del ramo. Probabilmente avevano seguito da tempo le abitudini del proprietario della casa e sapevano che sabato pomeriggio potevano agire indisturbati. E così hanno fatto.