Furti a raffica sul mare. È caccia al malvivente

Il non invidiabile record è di uno stabilimento balneare danneggiato e saccheggiato quattro volte in una settimana. Ma la lista delle strutture "visitate" negli ultimi tempi dai ladri è abbastanza corposa e include anche un pub. Gli episodi sono avvenuti da Fiumetto a Tonfano, fino a Motrone. Il malvivente solitario, visto che le telecamere fornite dai gestori forniscono sempre l’immagine di un giovane vestito di nero e armato di coltello, è nella blacklist dei Carabinieri di Tonfano, che da giorni stanno setacciando il litorale. Un incubo quasi quotidiano, basti pensare che nella sola serata di venerdì ha colpito tre volte.

I tre "colpi" sono stati messi a segno al bagno "Eldorado" di Fiumetto, all’"Adua" di Tonfano, con il ladro che ha tagliato sia la rete lato mare sia la tenda della zona bar, con danni per un migliaio di euro, fino al "Nautilus" di Motrone, danneggiato per la quarta volta nell’ultima settimana. A rimetterci, in questo caso, sono stati l’ingresso bar, una finestra e la porta del magazzino, oltre alle bottiglie di alcolici razziate. "Quando usciamo fuori a cena – dicono i titolari – dobbiamo vivere collegati alle telecamere per il timore che accada di nuovo". Essendo ancora alta stagione gli stabilimenti non sono dotati di guardie giurate, ma la preoccupazione è tanta. "È tutta la settimana che fanno le ’spaccate’ – dice il presidente del Consorzio mare Versilia Francesco Verona – tra cui il ’Jamaica pub’ di Tonfano, dove si sono portati via il fondo cassa con 20 euro di spiccioli, bottiglie di liquori, e si sono anche fermati a mangiare dei dolci. Allo stabilimento di mia moglie (il ’King’ di Motrone, ndr) hanno tagliato la rete sulla spiaggia in tre punti, probabilmente per scappare. Ho saputo poi di altri bagni, tipo il Nautilus, l’Eldorado e l’Internazionale. Episodi tutti denunciati ai Carabinieri di Tonfano: speriamo che il ladro venga individuato, probabilmente si nasconde da qualche parte, magari in una casa o in qualche rifugio. I Carabinieri si stanno dando tanto da fare, siamo fiduciosi".

Daniele Masseglia