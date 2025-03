Con il figlio minorenne a svaligiare appartamenti. Gli attrezzi da scasso sotto il seggiolino

Borghetto Vara, 20 marzo 2025 – Presunti ladri fermati in Val di Vara dai carabinieri, uno di loro era in auto con il figlio minorenne. I carabinieri della Compagnia della Spezia, negli ultimi giorni, nell’ottica di aumentare l’azione preventiva e repressiva specie nell’ambito del contrasto dei reati contro il patrimonio, hanno intensificato i servizi sulle strade della provincia. Proprio durante una perlustrazione predisposta per il contrasto ai furti in appartamento nella zona della bassa Val di Vara, alcune notti fa, una pattuglia dei militari di Borghetto Vara, mentre stava osservando tutte le vetture in transito, allo scopo di notare qualche cosa di sospetto, ha individuato un’utilitaria con targa straniera che si aggirava senza scopo tra Brugnato e Borghetto.

Dopo un primo pedinamento a distanza, l’auto è stata fermata prima che facesse accesso in un centro abitato e proprio in quel frangente il passeggero si è gettato dal veicolo ancora in corsa, dileguandosi nelle campagne circostanti, mentre l’autista è stato bloccato e sottoposto a successivo controllo di polizia. Dopo le prime fasi d’identificazione del soggetto, è risultato essere uno straniero dimorante in Versilia, che peraltro si trovava in compagnia del figlio minorenne; il mezzo da lui condotto è stato sottoposto a una attenta perquisizione che ha permesso di trovare, nascosto in vari punti dell’abitacolo, tutto l’occorrente per portare a termine furti in appartamento.

Nascosto sotto un seggiolino per bambini sono stati trovati guanti in lattice, sacchi e torce, mentre dal bagagliaio sono saltati fuori due grossi cacciaviti, solitamente usati per scassinare le serrande e accedere nelle case. L’uomo, un pregiudicato di origine straniera, in trasferta nello spezzino, è stato denunciato alla procura della Repubblica del Tribunale della Spezia in stato di libertà per possesso di strumenti atti ad aprire o forzare serrature. A nulla sono valse le ricerche del fuggitivo, che approfittando dell’oscurità e delle aree boschive, è riuscito a far perdere le proprie tracce.