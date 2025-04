Brutta sorpresa per Elisa Isoardi a Livorno: “Ci hanno rubato tutto”

Livorno, 24 aprile 2025 – Era arrivata a Livorno per lavoro, con l’idea di approfittare della trasferta anche per stare insieme al nipote, in vacanza in quei giorni. Ma la giornata di Elisa Isoardi non è stata per nulla memorabile: mentre stava registrando alcune immagini per la trasmissione Rai Linea Verde, delinquenti hanno spaccato un vetro del van e rubato la borsa della conduttrice.

Il furto, come racconta la stessa Isoardi su Instagram, sarebbe avvenuto nella mattinata di mercoledì 23 aprile, nella zona della Terrazza Mascagni. La conduttrice, 43 anni, originaria di Cuneo ed ex compagna del ministro Matteo Salvini, si trovava nella città labronica per girare alcune immagini all’interno dell’Accademia Navale. Al suo fianco anche l’amica e collega Monica Caradonna, con cui condivide la conduzione del noto programma di Rai1.

Elisa Isoardi

Mentre le due erano impegnate nelle riprese, i ladri hanno preso di mira il loro van. "Hanno rotto il finestrino e mi hanno portato via la borsa”, racconta Isoardi nel video, girato proprio all’esterno della sede distaccata della polizia in viale Boccaccio, dove si era appena recata per sporgere denuncia.

Tra gli oggetti rubati: il cellulare, il portafoglio, le carte di credito e tutti i documenti personali. "Ci hanno rubato tutto”, dice mentre mostra la denuncia appena sporta. La collega Caradonna gira il video e sospira: "Davvero un bel danno”.

Elisa Isoardi ha voluto ringraziare la polizia di Stato di Livorno per la prontezza e la disponibilità con cui ha gestito l’accaduto. “Sono stati molto efficienti”, ha detto, mantenendo comunque un tono positivo anche in un momento tutt’altro che semplice. “Vabbè, c’è di peggio in giro – aggiunge, infatti –. L’unica cosa che non bisogna fare in questi casi è perdere la pazienza. E io non l’ho persa”. Una calma che ha sorpreso anche l’amica Monica: “Io sarei impazzita, tu sei stata bravissima”. “Adesso torno a Roma – conclude nel video Isoardi –; per fortuna c’è mio nipote che mi accompagna. Pensare che erano le sue vacanze”.