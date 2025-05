Omicidio a Prato: lite a coltellate nei giardini pubblici, le indagini

Prato, 8 maggio 2025 – Omicidio stasera, 8 maggio, in strada a Prato durante una lite tra un gruppo di albanesi, vicino ai giardini di via Baracca, in via Corridoni. Lo rende noto la procura ricostruendo che a loro si sono avvicinati altri connazionali, uno dei quali colpiva uno dei contendenti con un coltello all'addome. Nella colluttazione sono rimaste ferite due persone: un 35enne, trasportato in ospedale, è morto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso, mentre un altro 21enne è rimasto ferito in maniera più lieve.

La vittima ha perso la vita in seguito ad un arresto cardiocircolatorio verosimilmente causato dalle copiosa emorragia. Sul posto la polizia di Stato. La procura ha disposto indagini per omicidio volontario che sono già in corso. Quando le forze dell’ordine sono arrivate sul posto, degli aggressori non c’era più traccia.

Decisiva potrebbe risultare la testimonianza del 21enne sopravvissuto all’aggressione, sia per capire i motivi della lite ma soprattutto per individuare gli assassini. Un contributo determinante potrebbero darlo anche le telecamere di videosorveglianza della zona. Per adesso sono state ascoltate due persone.