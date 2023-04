Lucca, morto nell’esplosione della casa: addio a Luciano Lazzerini

Lucca, 20 aprile 2023 – “Certe sciagure lasciano sempre una ridda di domande, la più ripetuta è perché è accaduto tutto questo e allora riflettiamo che al di là degli eventuali errori umani, talvolta fattori convergenti generano simili disgrazie”, così commenta Monsignor Roberto Filippini, vescovo di Pescia (Montecarlo, con Altopascio è quella parte di Lucchesia che appartiene alla diocesi della città dei fiori) nell’omelia del rito funebre da lui officiato insieme al parroco locale, Don Lorenzo Battioli, per tributare l’ultimo saluto, nella chiesa della Collegiata di S. Andrea, a Luciano Lazzerini.

L’uomo di 69 anni, originario del pisano, è deceduto sabato scorso nell’esplosione di una parte, una intera ala, di una casa colonica in via Traversa del Marginone, in località Micheloni, a Montecarlo.

I vigili del fuoco e i soccorritori a lungo avevano provato a salvarlo ma purtroppo da sotto le macerie l’anziano non aveva più dato segni di vita. Una tragedia che ha colpito tutta la comunità.

Presente alle esequie il sindaco, Federico Carrara. Sempre gravi le condizioni della moglie, Francesca Donatini, 71 anni, ricoverata a Cisanello con gravi ustioni sul 70% del corpo.

Intanto, la prossima settimana avranno luogo gli accertamenti sul posto, non ripetibili, senza incidente probatorio.

Il sostituto procuratore Salvatore Giannino ha nominato, come perito super partes, l’ingegner Francesco Marotta, il quale ha lavorato all’inchiesta sulla strage di Viareggio e anche all’esplosione della villetta di Torre, nell’ottobre scorso, dove persero la vita tre persone. Confermato che da tempo si avvertiva odore di gas.

Tutte le abitazioni della palazzina utilizzavano l’impianto a gpl.