Casa esplosa, si scava in cerca di indizi. "Si sentiva odore di gas"

Lucca, 17 aprile 2023 - Il sostituto procuratore Salvatore Giannino nominerà oggi un super perito, già consulente al processo sulla strage di Viareggio, per chiarire le cause della tragica esplosione di gas che sabato mattina ha distrutto un’abitazione in via traversa Marginone a Montecarlo, causando la morte di Luciano Lazzerini 70 anni, originario di Pisa, e il ferimento di altre sei persone.

Ancora gravissima la moglie della vittima, Francesca Donatini, 69 anni, estratta dalle macerie dopo sette ore dalla squadra Usar dei vigili del fuoco e trasportata d’urgenza all’ospedale Cisanello di Pisa con ustioni sul 70% del corpo. Per lei la prognosi è riservata. Stabile invece il 47enne lucchese Simone Cerchiai, il primo ad essere estratto dalle macerie e ricoverato a Cisanello.

La Procura ha intanto iscritto due persone nel registro degli indagati: si tratta di un tecnico e del titolare della ditta che circa un anno fa ha effettuato un intervento di manutenzione a una delle caldaie collegate all’impianto a Gpl dell’abitazione. L’ipotesi principale è infatti quella di una fuga di gas, dato che il bombolone è ancora integro. La Procura procede al momento per disastro colposo, omicidio colposo e lesioni colpose.

Intanto vanno avanti gli accertamenti affidati ai carabinieri diretti dal colonnello Andrea Cassarà. Al vaglio numerose testimonianze che devono ancora essere “scremate“. Varie persone tuttavia concordano sul fatto che da qualche tempo, almeno già dal giorno precedente lo scoppio, nella zona c’era un forte odore di gas, anche se non era chiaro da dove provenisse.

Ieri i vigili del fuoco sono tornati sul luogo della tragedia per rimuovere le macerie e per cercare elementi utili alle indagini. Sotto i detriti nella mattinata è stata anche recuperata un gatta in buone condizioni, presa in custodia dall’Anpana Lucca e portata da un veterinario. Altri tre gatti di casa e la cucciolata della gatta mancano invece all’appello.

Nella spaventosa esplosione sono rimaste danneggiate altre due abitazioni vicine, dichiarate inagibili dai vigili del fuoco. Le famiglie che vivevano lì sono state collocate in un agriturismo della zona su interessamento del sindaco di Montecarlo, Federico Carrara e degli uffici comunali.

P.Pac.