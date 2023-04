Esplosione di Montecarlo, sentito odore di gas giorni fa. Scatta inchiesta

Montecarlo (Lucca), 15 aprile 2023 – C’è un inchiesta della procura per l’esplosione che ha distrutto una palazzina a Montecarlo di Lucca, in via Traversa di Marginone. Il tremendo boato ha scosso un tranquillo sabato mattina di aprile, intorno alle 11.30.

La costruzione è collassata, il tetto, rimasto in parte integro, ha schiacciato tutto. Cinque le persone ferite, una in modo grave, mentre un’altra persona risulta dispersa. Da subito sul luogo dell’esplosione si sono portate decine di soccorritori (i vigili del fuoco erano in quaranta unità). Con loro anche il magistrato di turno, Salvatore Giannino.

La procura ha aperto un’inchiesta. Alcuni giorni prima dell’esplosione era stato sentito odore di gas nella zona e sembra che fosse intervenuta una ditta specializzata.

Da capire quali anomalie abbiano portato alla tremenda esplosione. La palazzina ha un serbatoio gpl, rimasto integro. Si sarebbe trattato dunque di una fuga di gas. La procura indagherà dunque nella direzione dei controlli effettuati all’impianto.