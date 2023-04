Casa esplosa, l’inferno a Montecarlo di Lucca: il boato, i mattoni ovunque, le ricerche dei soccorritori

Lucca, 15 aprile 2023 – Il silenzio squarciato da un tremendo boato. Sono le 11:30 di sabato 15 aprile 2023. Una devastante esplosione ha distrutto completamente una casa a Montecarlo di Lucca, in via Traversa Marginone. Una tragedia che sarebbe stata originata da una fuga di gas da una bombola. E la mente va all’episodio avvenuto a Torre, frazione di Lucca, quando lo scorso 27 ottobre una fuga di gas fece esplodere una villetta provocando la morte di tre persone.

La scena che si sono trovati oggi i soccorritori è stata agghiacciante. Quella casa, da cui erano state ricavate quattro unità immobiliari, non c’era più. La struttura è collassata completamente. Rimasto in piedi solo il tetto. I mattoni dell’edificio sono stati sparati ovunque a decine di metri. Non c’era più nulla.

Al momento sarebbero cinque i feriti dell’esplosione già portati in ospedale. Ma al momento si sta cercando ancora un disperso. L’ultimo estratto dalle macerie è un uomo di cui al momento non si conosce l’età. Il ferito è stato trasportato in codice rosso all'ospedale pisano di Cisanello.

Gli altri quattro feriti non sarebbero in pericolo di vita. Si tratta di una donna con probabile frattura al polso e i suoi due figli di 9 e 12 anni. C'è poi una quarta persona che lamenta un trauma al torace. I soccorritori stanno facendo di tutto per cercare di estrarre dalle macerie le due persone ancora sepolte sotto ai detriti della casa.