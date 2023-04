Scoppia una bombola del gas, casa distrutta. Persone sotto le macerie

Montecarlo (Lucca), 15 aprile 2023 – Un boato fortissimo poi la casa distrutta. Paura questa mattina, 15 aprile, intorno alle 11.30 in via Traversa Marginone, nel comune di Montecarlo (Lucca) per lo scoppio di una bombola di gas in un’abitazione.

La casa è semi distrutta dall’improvvisa deflagrazione. Sono quattro le persone ferite soccorse: una donna con sospetta frattura del polso e i suoi due figli (solo contusioni o escoriazioni) di 9 e 12 anni, più una quarta persona con trauma toracico. Sono stati tutti trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Lucca. Sarebbero ancora imprigionate tra le macerie almeno due persone.

La scena dell'esplosione

Al piano di sotto, a quanto appreso dalle prime informazioni, dovrebbe abitare invece una coppia ma al momento non ci sono dettagli al riguardo.

Sono intervenuti i vigili urbani, vigili del fuoco e il 118: mezzi da Porcari, poi Misericordia S.Gemma, automedica della vicina Pescia, il Pegaso, l’ambulanza della Misericordia di Lucca e quella della Croce Verde di Porcari con medico.

La casa distrutta

Per i vigili del fuoco sono intervenute le squadre del comando di Lucca con due autopompe e una gru, oltre al personale Usar, che si occupa di ricerca di persone sotto le macerie, da Pisa e Prato. Con loro anche squadre da Pistoia e Pescia e i cinofili del comando di Siena. Presenti anche Carabinieri.