Esplosione di Montecarlo, un morto: è il marito della donna estratta viva

Montecarlo (Lucca), 15 aprile 2023 – E’ stato individuato senza vita sotto le macerie nel pomeriggio di sabato, alcune ore dopo l’esplosione. C’è un morto nella tremenda esplosione in una palazzina di Montecarlo di Lucca, in via Traversa Marginone. Si tratta di un settantenne. L’uomo viveva nell’appartamento investito dallo scoppio insieme alla moglie.

Gli aggiornamenti sull’esplosione

La donna, grave e in codice rosso, era stata estratta nel primo pomeriggio e trasportata in elicottero all’ospedale di Cisanello. Per l’uomo non c’è stato niente da fare.

E’ stato investito dall’esplosione e travolto dalle macerie della villetta implosa su sé stessa, schiacciata dal tetto che è collassato. Marito e moglie erano insieme nel loro appartamento quando, intorno alle 11.30 di sabato 15 aprile, c’è stato il boato. Avvertito chiaramente in tutta la zona.