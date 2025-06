Fiore a Lucca: "Screening ai vaccinati Covid"

LUCCATre località in un giorno, l’ultima delle quali Lucca: il tour per la proposta di screening ai vaccinati Covid proposto da Forza Nuova ha toccato nel pomeriggio la nostra città. Il segretario nazionale del movimento, Roberto Fiore (foto) ha tenuto una conferenza stampa in via Beccheria dove si è tenuto un presidio per parlare degli effetti avversi e dei decessi potenzialmente collegabili alla vaccinazione. "Siamo qui per tutti coloro che hanno avuto effetti collaterali – ha spiegato – e verso i quali è stata perpetrata una grave ingiustizia con la vaccinazione obbligatoria. Ognuno di noi conosce qualcuno che ha avuto effetti o addirittura è deceduto, ma sul tema la politica è assente e meno che mai le case farmaceutiche intendono arrivare alla verità. Probabilmente si dovrà attendere il pronunciamento di un tribunale americano per capire come sono andate realmente le cose. Forza Nuova è stata contro il lockdown, la vaccinazione obbligatoria e ora chiede lo screening dei vaccinati". Fiore ha ricordato che esistono dei test per arrivare a comprendere se ci sono sostanze nocive nell’organismo legate alla vaccinazione. "Ci sono 130 denunce nei tribunali italiani contro l’allora premier Draghi per estorsione del consenso – ha concluso – oggi tutti i nodi vengono al pettine. Ora tocca ai sindaci ma non solo a loro farsi carico di richiedere la cartella dei test e magari renderli gratuiti. In molte parti d’Italia si stanno attivando, con il sindaco di Lucca non abbiamo avuto contatti".