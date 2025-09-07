Festival del Sorriso “Talitha Kum“ a Barga

“Talitha Kum” arriva in Valle del Serchio dopo aver percorso tutta la provincia: prosegue con gli eventi del Giubileo il calendario del quarto festival “I Musei del Sorriso”, organizzato dal Sistema Museale Territoriale della Provincia di Lucca in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo onlus e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Da giovedì 4 settembre a domenica 7 settembre 2025, in collaborazione con Arcidiocesi di Lucca, nel calendario degli eventi del Giubileo, lo spettacolo-evento “Talitha Kum“ arriva in Valle del Serchio dopo aver percorso tutta la provincia, con inizio alle 21 e ingresso libero: dopo Castelnuovo di Garfagnana, Gallicano e Borgo a Mozzano, stasera sarà a Barga, all’Oratorio del Sacro Cuore. “Talitha Kum“ è espressione dall’aramaico pronunciata da Gesù per riportare alla vita una ragazzina di 12 anni: "Fanciulla, alzati".

In occasione del Giubileo 2025 “Pellegrini di Speranza”, lo spettacolo, che esplora le domande profonde della vita e la spinta umana a rialzarsi e andare avanti, è a cura di Policardia Teatro, per la regia di Andrea Elodie Moretti. Policardia Teatro, fondata a Viareggio nel 1994 da Andrea Elodie Moretti e dedicata a Gianni Policardi, da oltre vent’anni promuove l’arte teatrale con un approccio inclusivo.