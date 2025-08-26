Non è colpa di Manganiello
Cronaca"I musei del sorriso". Sul palco c’è Talitha Kum
26 ago 2025
BARBARA DI CESARE
  "I musei del sorriso". Sul palco c'è Talitha Kum

Domani primo appuntamento ad Antraccoli, domenica replica a Porcari. Tanti gli eventi legati al Giubileo ogni giorno dalle 8 alle 18 sulla Francigena.

Primo appuntamento domani sera ad Antraccoli con il festival “I musei del sorriso“

Una settimana ricca di appuntamenti e spettacoli nella Piana, grazie al quarto festival "I Musei del Sorriso", organizzato dal Sistema Museale Territoriale della Provincia di Lucca in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo onlus e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Appuntamento domani ad Antraccoli (piazzale della sagra) e domenica 31 agosto a Porcari (al palasuore) con "Talitha Kum", che in aramaico significa "Fanciulla, alzati", uno spettacolo che esplora le domande profonde della vita e la spinta umana a rialzarsi e andare avanti. A cura di Policardia Teatro, per la regia Andrea Elodie Moretti. Policardia Teatro, fondata a Viareggio nel 1994 da Andrea Elodie Moretti e dedicata a Gianni Policardi, da oltre vent’anni promuove l’arte teatrale con un approccio inclusivo. L’evento è realizzato in collaborazione con l’Arcidiocesi di Lucca e prende spunto dalle parole pronunciata da Gesù per riportare alla vita una ragazzina di 12 anni: "Fanciulla, alzati".

In occasione del Giubileo 2025 "Pellegrini di Speranza" la Policardia Teatro propone uno spettacolo-evento che interesserà alcune tappe della via Francigena. Lo spettacolo si avvale delle maschere artigianali create da Ferdinando Falossi (1956-2024), create con procedure dell’antica Grecia e che saranno presto conservate alla Fondazione in ricordo del Maestro Falossi. Sabato 30 agosto in piazza del Comune a Porcari andrà in scena il musical sulla vita di Gesù dal titolo "Jeschua - uno come tanti altri". Un’opera pop, di Luciano Laurini, portata in scena dalla Compagnia instabile dei 104 – Teatro del Sacro. Uno spettacolo adatto a tutti che si inserisce fra gli appuntamenti realizzati sulla tappe della via Francigena in occasione del Giubileo.

Per gli eventi legati al calendario del Giubileo, ogni giorno dalle 8 alle 18 in quattro punti della via Francigena, nell’oratorio di Pontemazzori e nelle chiese di Montemagno, Valpromaro e Piazzano, sono visitabili le videoinstallazioni "Cena in Emmaus" del regista e videoartista camaiorese Nicola Raffaetà. Si tratta di quattro videoarte/videoritratti ispirati al versetto del Vangelo di Luca 24,13 in cui Gesù risorto incontra due discepoli lungo la strada e non viene riconosciuto.

B.D.C.

