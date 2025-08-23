"Ospiti" al Campaccio. Il mondo di Paul Klee

Laboratori Permanenti porta in scena il Terre in Festival, festival diffuso nei comuni della Valtiberina. Stasera alle 21 all’Anfiteatro Campaccio di Sansepolcro appuntamento con lo spettacolo "Ospiti", una produzione Il Teatro delle Donne, di e con Carlina Torta e Aldo Gentileschi. Un atto unico in 14 quadri, inframezzati da brani musicali che scandiscono il tempo della strana convivenza tra due personaggi all’apparenza molto diversi tra loro, che finiscono per diventare amici e sostenersi a vicenda, esplorando temi universali di rinascita, amicizia e speranza, affrontano le proprie paure e incertezze, cercando di trovare il coraggio di inseguire ancora i propri desideri.

Domani sarà una giornata dedicata all’arte e alla figura di Paul Klee al Museo Madonna del Parto di Monterchi. Si inizia alle 10.30 con il Laboratorio gratuito per la costruzione di marionette con le tecniche di Paul Klee. Un laboratorio divertente e coinvolgente per grandi e piccini condotto da Eclario Barone, professore all’Accademia Belle Arti di Roma, con la collaborazione di Silvia Gambini. I partecipanti lavoreranno con materiali di riciclo seguendo le indicazioni di Paul Klee. La sera alle 21 andrà in scena in prima nazionale "Ho inventato una macchina per cinguettare" lezione spettacolarizzata sulla vita e l’opera di Paul Klee; una coproduzione Laboratori Permanenti/Settimo Cielo, di e con Eclario Barone e la regia di Simone Caporossi. Racconto immaginifico della vita di Klee al figlio Felix, con l’ausilio di tutti i suoi mezzi espressivi: il disegno, la poesia, i diari, la musica, il colore e le marionette costruite per lui; personaggi e oggetti di un artista che aveva fatto dell’immaginazione la sua cifra.