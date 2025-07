Le serate di Castelsecco. C’è Kovacevich in scena

Tornano "Le serate di Castelsecco" la rassegna estiva che si svolge a Castelsecco a ingresso gratuito organizzate dall’omonima associazione. Appuntamento da stasera al 10 agosto. Si parte oggi alle 19 con "Affabulazione".

Nel magnifico scenario del parco archeologico di Castelsecco, immersi nella storia e nella natura, ancora una volta per stupirsi, sorridere, ma anche dare spazio a qualche riflessione, dall’immaginario di un grande Dario Fo, una giullarata popolare "Affabulazione" appunto. Il monologo di Uberto Kovacevich (nella foto), o meglio un insieme di monologhi che descrivono alcuni episodi ad argomento biblico, ispirati ad alcuni brani dei vangeli apocrifi o a racconti popolari. Recitato in una lingua reinventata, una miscela di molti linguaggi onomatopeica detta grammelot. Lo stile, irriverente e portato all’eccesso, si richiama alle rappresentazioni medioevali eseguite dai giullari. Attraverso il racconto, si intende rovesciare il punto di vista dello spettatore.

Sabato 5 luglio alle 21,15 va in scena Grazie a Dio per la regia di Amina Kovachevich liberamente ispirato a Woody Allen con in scena gli Ostinati della Libera Accademia. Giovedì 10 luglio alle 21,15 musica popolare con Passaggio Argentino con Fernando Mazza e Paola Scoppa, sabato 12 luglio alle 21,15 In principio era verbo, il Vangelo secondo Giovanni letto e commentato da Lapo Lani. Giovedì 17 luglio alle 21,15 Memorie dall’Archivio dei Diari con Natalia Cangi, Camillo Brezzi e Andrea Biagiotti. Giovedì 24 alle 21,15 L’Italia del controsensi canzoni e monologhi con Iannuzzi e la sua band. Gran finale domenica 10 agosto alle 21,45 con Astronomia, telescopi sull’universo con il gruppo Astrofili.