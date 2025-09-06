Festa dell’aria col base jumper. Pasquale Biondo

Ci siamo. Al via l’edizione 2025 della Festa dell’Aria e dello Sport, organizzata dal Comune di Capannori in collaborazione con l’Aero Club di Lucca e il patrocinio dell’Aero Club d’Italia e del CONI. Per due giorni, oggi e domani, Capannori torna a volare con mongolfiere, esibizioni spettacolari di paramotori in formazione, individuali e acrobatiche con il recordman Raffaele Benetti, dimostrazioni sportive, laboratori creativi e attività pensate per bambini, famiglie e appassionati con alcune importanti novità.

Il fulcro della manifestazione aerea è il Trofeo Internazionale di Mongolfiere – Città di Capannori, con decolli all’alba e al tramonto al quale parteciperà anche un team tutto al femminile capitanato da Inga Van Haver, conosciuta come Fly Inga. Sarà inoltre presente Filippo Orlando, il più giovane pilota italiano di mongolfiere che prenderà parte alla manifestazione, riconoscibile per la mongolfiera con l’iconico pappagallo, disponibile per incontrare i più piccoli e raccontare in prima persona come funziona una mongolfiera.

Direttore della manifestazione aerea sarà il Comandante Maurizio Viti, mentre la gara sarà diretta da John Aimo, leggenda dell’aerostatica. Special Guest della manifestazione sarà Pasquale Biondo, dieci volte campione italiano di paramotore, campione del mondo. Un momento spettacolare della Festa dell’Aria e dello Sport 2025 sarà il salto di uno dei più famosi BASE jumper italiani, Sergio Canova, che sia oggi sia domani intorno alle 18 si lancerà da un paramotore, regalando al pubblico un atterraggio mozzafiato.

Imperdibile poi lo spettacolo del Balloon Glow in programma, stasera alle 22 con le mongolfiere che si illumineranno a ritmo di musica.

M.S.