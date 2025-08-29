“Capannori balla“ con la discoteca in piazza Moro

Una grande festa con una discoteca realizzata sotto le stelle. La Festa dell’Aria e dello Sport, che si terrà dal 5 al 7 settembre fra piazza Aldo Moro (piazza di fronte al municipio) e l’area verde sul retro, ospiterà ad ingresso gratuito, due serate di ‘Capannori Balla’, il nuovo progetto dell’amministrazione Del Chiaro, ovvero l’organizzazione di serate discoteca dove la musica e il ballo saranno protagonisti. Sabato 6 settembre, a partire dalle 23, si potrà ballare con la musica del Dj Set ‘Balla Italia’, mentre domenica 7 settembre a partire dalle 22.30 si terrà il Dj Set ‘Summer closing party’ a cura di Sünset che vedrà la partecipazione tra gli altri di Dj Nobody e Dj Mussone.

"Quest’anno la Festa dell’Aria e dello Sport è ancora più attrattiva e pensata per tutte le età – spiega il sindaco Giordano Del Chiaro –. Accanto alle mongolfiere e alle tante attività delle associazioni sportive abbiamo introdotto al suo interno due eventi di ‘Capannori balla’ allargando così la partecipazione anche a una fascia d’età diversa, quella dei giovani. Gli spazi per il divertimento dei ragazzi e delle ragazze nella Piana scarseggiano, e Capannori si sta caratterizzando per tanti appuntamenti di questo tipo sul territorio. Siamo così riusciti ad unire appuntamenti per tutti, famiglie e bambini, e appuntamenti per il divertimento più giovanile. Oltre alle serata discoteca, la Festa dell’Aria e dello Sport tornerà a proporre tutti i suggestivi appuntamenti che da anni caratterizzano la manifestazione, tra cui il Balloon Glow, il volo vincolato in mongolfiera e il mercatino degli artigiani e artisti".

Entrambe le serate fanno parte anche del progetto ‘P.ARTy-Partecipazione e Arte per la Rigenerazione Territoriale Inclusiva’ realizzato dal Comune con i fondi dal bando regionale PR FSE+ 2021-2027 "Inclusione Sociale", che prevede azioni mirate a promuovere la partecipazione attiva dei giovani e delle giovani e a rispondere ai bisogni di sicurezza e inclusione sociale.