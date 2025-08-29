Il bluff di Putin

Lorenzo Castellani
Il bluff di Putin
Cronaca“Capannori balla“ con la discoteca in piazza Moro
29 ago 2025
BARBARA DI CESARE
Una grande festa con una discoteca realizzata sotto le stelle. La Festa dell’Aria e dello Sport, che si terrà dal 5 al 7 settembre fra piazza Aldo Moro (piazza di fronte al municipio) e l’area verde sul retro, ospiterà ad ingresso gratuito, due serate di ‘Capannori Balla’, il nuovo progetto dell’amministrazione Del Chiaro, ovvero l’organizzazione di serate discoteca dove la musica e il ballo saranno protagonisti. Sabato 6 settembre, a partire dalle 23, si potrà ballare con la musica del Dj Set ‘Balla Italia’, mentre domenica 7 settembre a partire dalle 22.30 si terrà il Dj Set ‘Summer closing party’ a cura di Sünset che vedrà la partecipazione tra gli altri di Dj Nobody e Dj Mussone.

"Quest’anno la Festa dell’Aria e dello Sport è ancora più attrattiva e pensata per tutte le età – spiega il sindaco Giordano Del Chiaro –. Accanto alle mongolfiere e alle tante attività delle associazioni sportive abbiamo introdotto al suo interno due eventi di ‘Capannori balla’ allargando così la partecipazione anche a una fascia d’età diversa, quella dei giovani. Gli spazi per il divertimento dei ragazzi e delle ragazze nella Piana scarseggiano, e Capannori si sta caratterizzando per tanti appuntamenti di questo tipo sul territorio. Siamo così riusciti ad unire appuntamenti per tutti, famiglie e bambini, e appuntamenti per il divertimento più giovanile. Oltre alle serata discoteca, la Festa dell’Aria e dello Sport tornerà a proporre tutti i suggestivi appuntamenti che da anni caratterizzano la manifestazione, tra cui il Balloon Glow, il volo vincolato in mongolfiera e il mercatino degli artigiani e artisti".

Entrambe le serate fanno parte anche del progetto ‘P.ARTy-Partecipazione e Arte per la Rigenerazione Territoriale Inclusiva’ realizzato dal Comune con i fondi dal bando regionale PR FSE+ 2021-2027 "Inclusione Sociale", che prevede azioni mirate a promuovere la partecipazione attiva dei giovani e delle giovani e a rispondere ai bisogni di sicurezza e inclusione sociale.

