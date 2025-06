Musica, cinema e teatro. E’ l’"Estate Capannorese"

Pronto il cartellone dell’Estate Capannorese 2025 realizzato dal Comune, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, per promuovere tutti gli eventi culturali, musicali, teatrali, cinematografici promossi dall’amministrazione comunale in collaborazione con associazioni ed altri soggetti che si svolgeranno sul territorio capannorese fino a settembre. "Anche per l’estate 2025 siamo riusciti a mettere insieme un cartellone fitto di eventi culturali e di intrattenimento che offre occasioni per tutte le età e tutti i gusti – spiega l’assessora alla cultura, Claudia Berti –. La maggior parte delle iniziative sono ad ingresso gratuito, perché vogliamo consentire a tutti di usufruire di momenti per conoscere, divertirsi e stare insieme".

In corso la rassegna ‘...Ma la notte sì!" (area verde sul retro del Comune) promossa dal Comune e organizzata da Leg Live Emotion Group, con eventi a pagamento ed eventi gratuiti che si concluderà il 4 luglio con il concerto di Marco Masini ‘Ci vorrebbe ancora il mare Tour!’. Domenica 29 giugno a Pieve e Sant’Andrea di Compito in programma l’ultimo appuntamento del ‘Festival del bosco - Compitese e Monte Pisano’ organizzato dalla Cooperativa di comunità ‘Centro Culturale Compitese. La musica sarà al centro del ‘Festival delle Pievi’, che include anche alcune date del ‘Francigena International Arts Festival’, in programma da oggi (26 giugno) fino all’8 agosto, con tredici concerti, nelle Pievi e nelle Chiese del territorio a cura della Filarmonica "G. Puccini" di Segromigno in Monte e dell’ Accademia della Musica Francesco Geminiani’ Aps, in collaborazione con alcune realtà musicali del territorio.

Domenica 29 giugno prenderà il via la manifestazione ‘L’altro scrigno di Pandora’ curata dalla Filarmonica "G. Puccini. Sempre domenica 29 giugno nel giardino della chiesa di Toringo prenderà il via la rassegna di musica e teatro "Il faro sotto le stelle’ a cura di G.A.M: Il Faro che prevede un totale di 6 appuntamenti e si concluderà il 10 agosto. Poi il cinema e tanto altro.

Massimo Stefanini