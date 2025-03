Stagione artistica di Artè. Tra spettacoli e musica. Gli eventi in programa

Prosegue anche nei mesi di aprile e maggio la stagione artistica di Artè promossa dall’amministrazione Del Chiaro con la direzione artistica della compagnia If Prana. In cartellone spettacoli teatrali, musica, incontri. "Nei primi mesi dell’anno gli eventi che si sono svolti ad Artè hanno fatto registrare una partecipazione interessante, dimostrando che la nostra proposta culturale è apprezzata e sta incontrando l’interesse di un pubblico diversificato - afferma l’assessora alla cultura, Claudia Berti-. "Per questo motivo proseguiamo con un’offerta culturale e di intrattenimento che è espressione del nostro territorio ed anche capace di portare ad Artè nomi di rilievo nazionale. Gli eventi proseguono nel segno dell’attualità e delle ricorrenze significative. Ad aprile il cartellone ospita anche un’iniziativa realizzata i occasione dell’80^ anniversario della Liberazione".

Il programma di aprile e maggio. Aprile: sabato 5 ore 21 Fabio Genovesi presenta l’ultimo romanzo ’’Mie magnifiche maestre’’, modera Nadia Davini; domenica 6 ore 21 ’’La follia e il suo doppio’’. A seguire un incontro sul tema della salute mentale a cura del professor Enrico Marchi; sabato 12 e domenica 13 Lucca Blues Festival con artisti internazionali provenienti da Italia, Spagna, Brasile, Olanda, Stati Uniti. Sabato 12 aprile An Diaz, Francesco Cerasoli Band e special guest Alamo Leal.

Domenica 13 Sugar Queen Blues; giovedì 24 ore 17.30 presentazione del libro di Emmanuel Pesi ‘Scrivevamo la Costituzione - la popolazione civile di Capannori tra Guerra e Resistenza’. A seguire proiezione dei docufilm ‘I Luoghi della Memoria’. In occasione dell’80° anniversario della Liberazione. Maggio: domenica 11 e domenica 18 ore 21 ‘Anteprima Lucca Jazz Donna’; sabato 17 ore 21 ‘Maledetta Toscana’, con Igor Vazzaz e le musiche di ‘La Serpe D’Oro’, letture, parole e canzoni da Cecco Angiolieri a Dante Alighieri, da Curzio Malaparte ai canti popolari; sabato 24 ore 21 Lorenzo Baglioni in ‘Canzoni a colori’ con Michele Baglioni, concerto-spettacolo che alterna monologhi e canzoni; giovedì 29 ore 21 ‘I Sacchi di sabbia’ presentano ‘Sandokan, o la fine dell’avventura’.

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero. Per informazioni 0583 428 443.

Massimo Stefanini