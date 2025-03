Farfalle, la natura grida aiuto : "Si stanno estinguendo"

A poche ore dall’inizio della primavera ci chiediamo quante farfalle vedremo quest’anno. I lepidotteri svolgono un ruolo cruciale negli ecosistemi e sono molto di più che semplici creature belle da osservare. Le farfalle, come le api, sono impollinatori essenziali. Trasportano il polline da un fiore all’altro mentre si nutrono del nettare, facilitando la riproduzione delle piante. Molte specie, infatti, dipendono dalle farfalle, contribuendo così alla biodiversità vegetale.

I lepidotteri, poi, sono una fonte di cibo fondamentale per molte specie di animali, tra cui uccelli, rettili e piccoli mammiferi. Le larve (bruchi) sono particolarmente appetibili per molti predatori. Le farfalle sono molto sensibili ai cambiamenti climatici e la loro difficoltà a sopravvivere è un chiaro indicatore della situazione di pericolo della salute del nostro Pianeta. Alcuni sottovalutano questo aspetto, non sapendo che, la scomparsa dei lepidotteri, mette a rischio gli equilibri naturali degli ecosistemi.

Noi uomini abbiamo creato le condizioni per cui la sopravvivenza è diventata difficile: tagliamo i boschi, i prati, impedendogli di nascondersi dai predatori o di nutrirsi; usiamo i pesticidi in agricoltura intensiva, l’inquinamento dell’aria stessa, favoriscono le condizioni di spopolamento di questi insetti. Anche in Italia la situazione è critica e, secondo una ricerca stilata dall’IUCN, dei “Ropaloceri Italiani” sono specie a rischio d’estinzione, calando la popolazione intorno al 1- 2% all’anno. La “Lycaena”, detta anche “licena delle paludi”, è considerata ormai estinta nel nostro paese; sappiamo inoltre che ben diciotto specie, cioè il 6% di tutte quelle valutate, sono minacciate dall’estinzione.

Non ci resta che intraprendere azioni semplici, ma efficaci, come creare giardini con fiori che attraggono le farfalle, evitare l’uso dei pesticidi, partecipare a programmi di monitoraggio e osservazione, come il butterfly watching, una disciplina in forte crescita che consente di apprezzare la bellezza e la grande varietà di questi insetti senza recare nessun danno. Sensibilizzare l’opinione pubblica al valore che apportano le farfalle alla salvaguardia del nostro Pianeta è un dovere di tutti, esse, con la loro delicata bellezza e le loro funzioni vitali, sono vere e proprie gemme della natura che dobbiamo proteggere e valorizzare.