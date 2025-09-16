Facciate, infissi e tetti. Così anche il Comune ha fatto i compiti estivi

Anche l’edilizia scolastica ha fatto i compiti per le vacanze. Durante l’estate sono stati più di 20 i cantieri aperti dall’amministrazione negli istituti del territorio, per un totale di oltre 1,5 milioni di euro spesi tra interni ed esterni, facciate, tetti, recinzioni, impianti termici e servizi igienici. Ecco gli interventi nel dettaglio. Sono terminati i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche nei bagni dell’asilo nido Acquario di San Concordio (90mila euro) e per il rifacimento del riscaldamento nel nido Arcobaleno di San Marco (71,5mila euro). Sono invece in fase di conclusione gli interventi per l’adeguamento antincendio alla secondaria di primo grado Carducci, realizzati in sinergia con l’Istituto Fondazione San Ponziano.

Alla Collodi di San Concordio è stato rifatto il viale di accesso da piazzale Aldo Moro, prima oggetto a frequenti allagamenti. Il costo dell’intervento è stato di 82,5mila euro e in autunno sarà seminata l’erba. La scuola dell’infanzia di Sorbano del Vescovo torna dalle vacanze con una facciata rinnovata e decorata (25mila euro), mentre alla Giusti di Sant’Anna è stato installato un montascale per la piena accessibilità dell’edificio (27mila euro). Servizi igienici rinnovati e imbiancature interne terminate alla Don Milani di Sant’Anna (102.454 euro), mentre la Papini ha nuove facciate decorate con motivi floreali (111.830 euro). Stanno per finire i lavori per la messa in sicurezza della recinzione alla primaria Martini di San Marco, mentre è in fase di approvazione il progetto di consolidamento del muro di contenimento della secondaria di primo grado Massei di Mutigliano. A Saltocchio sono stati installati nuovi sanitari.

Alla succursale della primaria Radice e alla scuola d’infanzia Don Aldo Mei all’Arancio sono stati rifatti tetti e facciate (400mila euro), mentre nella prima sono state sistemate anche le tubature del sistema fognario (25mila euro). Alla primaria di secondo grado Chelini sono state ritoccate alcune aule dedicate al sostegno e è in fase di installazione un servoscala, per un totale di oltre 84mila euro. Nuova centrale termica, invece, per l’infanzia di Fagnano (13,5mila euro) e per la primaria di Vallebuia (40mila euro). E ancora, lavori ai bagni, ad alcune classi, e imbiancature interne alla scuola d’infanzia di Sant’Alessio (32,1mila euro). In corso, invece, la sostituzione della centrale termica alla scuola d’infanzia di Nozzano San Pietro (60mila euro) e i lavori di rifacimento dell’impianto di depurazione nelle scuole di santa Maria a Colle (180mila euro).

Ripartito fin dal primo giorno di scuola il trasporto scolastico: al 31 agosto erano 965 gli iscritti. Il servizio mensa inizierà a partire dal 22 settembre: 4470 sono gli alunni iscritti al servizio. Quest’anno il servizio mensa sarà attivato anche per una ulteriore classe a tempo pieno della scuola primaria di Montuolo, dell’Istituto Comprensivo Lucca 7. Per i servizi scolastici, trasporto e mensa, sono state ricevute 1594 richieste di tariffe agevolate.

Jessica Quilici