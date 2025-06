Da Porcari a Gaza per l’Onu. Mrakic al servizio della pace come operatore internazionale

Da Porcari a Gaza a fianco degli ultimi. Quella di Alessandro Mrakic, porcarese e cittadino del mondo per vocazione, è una storia di impegno e coraggioso. Soprattutto oggi che si trova a operare in uno dei contesti più difficili e devastati del mondo, la Striscia di Gaza, come direttore dell’Ufficio del programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (Undp). Il sindaco di Porcari, Leonardo Fornaciari, ha rivolto a Mrakic un sentito messaggio di gratitudine sottolineando il valore del suo lavoro al centro della macchina umanitaria internazionale. "Alessandro ci racconta – spiega il sindaco – che saranno necessari oltre un miliardo di dollari solo per ripulire la quantità attuale di rifiuti e macerie. Un dato che colpisce, ma che rende ancora più evidente quanto la mancanza di una tregua duratura renda ogni sforzo di ricostruzione fragile". Già un anno fa Mrakic aveva reso nota la gravità della crisi ambientale e sanitaria in corso: un quadro che oggi, purtroppo, si è ulteriormente aggravato. "In un territorio piegato da anni di scontri, e dove la tensione tra Israele e i gruppi armati di Hamas continua a generare vittime e distruzione, il lavoro degli operatori internazionali è più che mai cruciale, anche se costantemente minacciato dall’instabilità e da un contesto politico incandescente. Grazie ad Alessandro – ha proseguito Fornaciari –per portare alto nel mondo il nome dell’Italia e della nostra comunità". Porcari è stato il primo Comune della provincia di Lucca ad aderire all’iniziativa Un sudario per Gaza, esponendo un lenzuolo bianco per le vittime civili del conflitto. In più occasioni, inoltre, l’amministrazione ha definito ‘genocidio’ ciò che sta accadendo, per richiamare l’attenzione sull’urgenza di una risposta politica e umanitaria.

B.D.C.