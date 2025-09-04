"Da Giovannetti affermazioni gravi". FdI chiede che si dimetta subito

Stupore e sdegno. Lo esprime in un comunicato il coordinamento Fratelli d’Italia di Barga per le affermazioni via social del presidente del consiglio comunale di Barga Gabriele Giovannetti "arrivato ad accusare, nonostante il ruolo istituzionale che riveste – secondo FdI – i commentatori contrari al suo pensiero di essere dei "venduti".

"Riteniamo che tali affermazioni non si sposino con il ruolo di presidente del consiglio comunale e pertanto riteniamo che sarebbe un atto dovuto che lo stesso presenti le sue dimissioni. Ricordiamo a Giovannetti, che il presidente del consiglio deve rappresentare l’intera assemblea comunale, circostanza che mal si concilia con il suo comportamento antidemocratico, irrispettoso, irrituale e poco consono sui social".

Così Fdi, rinnova la richiesta di dimissioni del presidente, Gabriele Giovannetti, ed invita i partiti di opposizione ad unirsi alla richiesta e a supportarla in consiglio. Contestualmente invita il sindaco e la maggioranza tutta a sconfessare l’atteggiamento di Giovannetti, a condannare le sue dichiarazioni a mezzo social e, nell’invitarlo ad un maggiore rispetto della sua carica istituzionale, a prendere i provvedimenti del caso.