Corti: ”Il mio impegno per la Toscana diffusa“

"La mia esperienza politica parte da Villa Basilica: un comune piccolo, ma ricco di storia, bellissimo e pieno di potenzialità": Camilla Corti, candidata dal Pd alle prossime elezioni regionali, in una nota una volta ufficializzato il suo nome, garantisce la massima presenza e l’ascolto del territorio.

"Mi è stata chiesta la disponibilità a candidarmi – scrive Corti – e per questo ringrazio il Pd, per la possibilità e la fiducia accordatemi. C’è una visione di Toscana in cui io credo – aggiunge – e che difendo, una Toscana che sostiene con determinazione la sanità pubblica, contro tutte le logiche e derive privatistiche, il diritto all’istruzione, dal nido all’università, e una Toscana che tutela e valorizza le proprie aree interne, i territori montani e quelli collocati più ai margini. Bene, con la mia candidatura voglio rappresentare e rafforzare proprio questa Toscana diffusa, che io stessa ho imparato a conoscere a fondo essendoci nata e cresciuta, scoprendo ogni giorno quanto valga la pena impegnarsi per tutelarne l’esistenza e la resistenza. Mi metto al servizio di questa idea di Toscana e vedo il mio eventuale impegno in Regione come la prosecuzione e il rafforzamento del mio impegno per Villa Basilica. Questo piccolo comune, ai margini della provincia di Lucca, ben rappresenta tutte le aree che sono il cuore della nostra regione e che hanno bisogno di tutto il sostegno e la valorizzazione per riacquisire vigore, nuova popolazione e servizi".