Comunicare l’innovazione. Korus festeggia 25 anni di attività. E inaugura un nuovo hub creativo

Un nuovo hub che ospiterà la gestione logistica e uno showroom dedicato agli allestimenti per eventi. Con questa novità l’azienda Korus celebra un quarto di secolo di esistenza e lo farà oggi, 2 settembre a partire dalle 19, in viale Europa 70 a Lammari, con un evento speciale. Una storia di 25 anni fatta di passione, visione lungimirante, prospettiva e sguardo al futuro. Nata nel 2000 a Pieve San Paolo, Capannori, in un piccolo ufficio con solo tre persone, l’impresa ha saputo trasformarsi nel tempo in una realtà di riferimento nel panorama creativo e della comunicazione.

Nel 2005 il primo trasferimento nella sede di Lunata, poi, nel 2011, il passaggio ad una struttura più grande, fino all’attuale sede a Lammari di quasi 500 metri quadrati, inaugurata nel 2022. Un percorso di crescita costante, segnato dalla capacità di adattarsi ai cambiamenti del mercato con spirito camaleontico e resiliente. Oggi Korus è molto più di un’agenzia creativa, è capace di ideare e realizzare campagne, eventi, progetti di design, allestimenti. Dai primi servizi di grafica, fotografia ed elaborazione immagini, l’offerta si è ampliata negli anni con produzioni video, digital editing, organizzazione eventi e soluzioni integrate di comunicazione per supportare clienti locali, nazionali e internazionali.

Oggi Korus è la prima agenzia di comunicazione a livello provinciale, la seconda in Regione e rientra nelle top 50 a livello nazionale. Un successo che deriva da una lungimiranza imprenditoriale che ha saputo cogliere tutti i trend di un settore in continua evoluzione. Al centro di questa crescita ci sono le persone: Korus vanta un team coeso e fidelizzato, con un bassissimo turnover. La componente femminile rappresenta la maggioranza assoluta, a conferma di un ambiente lavorativo inclusivo e orientato alla valorizzazione delle professionalità. "Il nostro punto di forza sono sempre state le persone e la capacità di trasformare le sfide in opportunità, – dichiarano i titolari Mirko Cinelli ed Emanuele Carrara, – abbiamo saputo evolverci senza mai perdere la nostra identità, mantenendo salde le radici sul territorio lucchese e aprendoci al mondo con progetti sempre più ambiziosi".

Massimo Stefanini