Mattia mantiene le promesse
Leo Turrini
Mattia mantiene le promesse
Lucca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto a 17 anniAggressione fabbricaMuore nel boscoViolenza sessuale GubbioCosti elezioniCarla Cappelli
Acquista il giornale
Cronaca"Chi lo ama lo protegge". Puliamo il mondo
19 set 2025
MASSIMO STEFANINI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Lucca
  3. Cronaca
  4. "Chi lo ama lo protegge". Puliamo il mondo

"Chi lo ama lo protegge". Puliamo il mondo

Durante ogni intervento di pulizia sarà conservato l’oggetto più strano, curioso o simbolico raccolto dai volontari. Al termine delle attività,...

Durante ogni intervento di pulizia sarà conservato l’oggetto più strano, curioso o simbolico raccolto dai volontari. Al termine delle attività,...

Durante ogni intervento di pulizia sarà conservato l’oggetto più strano, curioso o simbolico raccolto dai volontari. Al termine delle attività,...

Per approfondire:

Durante ogni intervento di pulizia sarà conservato l’oggetto più strano, curioso o simbolico raccolto dai volontari. Al termine delle attività, questi oggetti daranno vita a una mostra. E’ la novità di Puliamo il Mondo 2025 che parte oggi sui territori di Capannori, Altopascio, Porcari e Villa Basilica, torna la manifestazione ‘Puliamo il mondo’. Tanti volontari con le consuete ‘Pettorine gialle’ muniti di cappellino, guanti, sacchetti e rastrello ripuliranno dai rifiuti (differenziandoli) molti luoghi, tra cui parchi, aree protette, vie e piazze.

La manifestazione ‘Puliamo il Mondo 2025’ che ha come slogan ‘Chi lo ama lo protegge!, si svolgerà fino al 19 ottobre, ed è promossa dal Circolo Legambiente Capannori e Piana Lucchese in collaborazione con Regione Toscana, Comuni di Capannori, Altopascio e Porcari, Ascit Spa e Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord. L’iniziativa è stata presentata in una conferenza stampa alla quale sono intervenuti Angela Giannotti, presidente del Circolo Legambiente Capannori e Piana Lucchese; Claudia Berti, assessora all’ambiente del Comune di Capannori; Valentina Bernardini, assessore alle politiche sociali e al benessere di comunità e all’istruzione del Comune di Altopascio; Simone Giannini, assessore all’ambiente del Comune di Porcari; Andrea Celli, vicepresidente del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord e Cristiana Corradossi dell’Ufficio Comunicazione di Ascit in rappresentanza del presidente. Molte le associazioni e le scuole coinvolte. Si comincia domani alle 9 alla scuola Media di Porcari: camminata con partenza dalla scuola ed arrivo di fronte al Comune durante la quale le classi svolgeranno attività di pulizia nelle aree verdi.

M.S.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

AmbienteRifiuti