“Finalmente il contributo affitti. Una marcia indietro del Comune“

La giunta comunale – scrive il Pd Lucca – si è finalmente ricreduta sul contributo affitti e ha annunciato in pompa magna l’apertura del bando, con tanto di dichiarazione dell’assessore Bartolomei che rivendica di aver mantenuto la promessa fatta. Visto però che, a quanto pare, hanno una memoria a brevissimo termine, giova ricordare che sui 500mila euro di risorse proprie destinate al contributo affitto vanno in contraddizione con la loro stessa retorica, visto che non molti mesi fa, in risposta alla nostra conferenza stampa di lancio della raccolta firme per il ripristino del contributo affitto rivendicavano di aver azzerato i fondi poiché la loro volontà politica era quella di non dare “contributi a pioggia”.

"Da forza politica pragmatica – prosegue il Pd – noi apprezziamo comunque che si siano ricreduti e siano tornati sui loro passi ripristinando in parte i fondi che avevano azzerato, comprendendo che non si tratta affatto di contributi a pioggia ma di risorse destinate tramite bando ai nostri concittadini in maggiore difficoltà. È una notizia sicuramente importante, concretizzata unicamente grazie all’azione lanciata dal Partito Democratico e adottata da tutte le forze di opposizione, tra raccolta firme e mobilitazione sul territorio per chiedere il ripristino delle risorse che erano state ingiustamente e inspiegabilmente azzerate dall’amministrazione comunale, così come da parte del Governo, anche se i 500.000 euro sono ancora largamente inferiori ai precedenti stanziamenti e nettamente insufficienti per rispondere alle necessità della cittadinanza. Per il resto, però, restano bassi gli impegni della giunta Pardini sul sociale. Forse sarebbe il caso di rendersi conto che gli eventi non riempiono le pance di chi non arriva a fine mese".

Anche la lista civica “Lucca è un grande noi“ polemizza. "Oggi l’assessore al sociale dichiara che “il tema casa è il tema dei temi per la giunta Pardini”. Ma se davvero fosse così, come si spiega la decisione di interrompere il contributo per un intero anno, lasciando nell’incertezza le famiglie più fragili della città? E’ inaccettabile che il diritto alla casa sia soggetto ai capricci di chi amministra. Una politica che non garantisce continuità e certezze è una politica che lascia sole le famiglie, impedendo loro di programmare il futuro. Il diritto alla casa non è un favore: è una garanzia fondamentale. E noi continueremo a vigilare perché non venga mai più messo in discussione".