Addio a Pio Lencioni. Il consigliere comunale di Capannori aveva 80 anni

Lutto nella politica capannorese per la scomparsa del consigliere comunale di “Capannori 2034“ Pio Lencioni (nella foto): aveva 80 anni, abitava a San Colombano e da tempo era malato. Il sindaco Giordano Del Chiaro lo ricorda così: "Una delle persone che più ha incarnato i valori di Capannori, con la sua passione per il territorio. Alle elezioni comunali del 2024 ci ha tenuto ad essere il capolista della mia lista civica. Ricordo la sua gioia il giorno della vittoria. Il suo impegno politico e civico viene da lontano. Prima in Forza Italia, dal 2019 è diventato espressione civica del mondo più moderato all’interno del centrosinistra locale. Lascia la moglie Morena e i figli Simona e Cristiano ai quali va il mio abbraccio".

Anche Forza Italia Capannori esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Pio Lencioni: "La sua figura ha rappresentato, e continuerà a rappresentare, un punto di riferimento importante per tanti di noi. A Pio ci legavano amicizia sincera, stima reciproca e quel rispetto che nasce solo da anni di impegno condiviso, vissuto con passione e dedizione per la nostra comunità. Pio non è stato soltanto un amico e un collega amministratore: è stato un esempio di disponibilità, di attenzione verso gli altri e di amore autentico per il nostro territorio". I funerali si terranno domani alle 15 a San Colombano.

Ma. Stef.