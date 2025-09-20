Camion a senso unico. Scatta l’esperimento per una viabilità più sicura

A partire dalla mezzanotte fra domenica 21 e lunedì 22 scatta il senso unico di marcia per i mezzi pesanti con portata superiore a 3,5 tonnellate in via Baccanelle e in via Nicola Fabrizi, nel rione Madonna. In pratica, i camion provenienti da Lucca potranno quindi percorrere via Baccanelle e via Nicola Fabrizi fino alla rotatoria in Carbonaia e procedere o in direzione Versilia oppure in via Francesco Azzi.

I camion provenienti dalla Versilia, invece, non potranno procedere lungo via Fabrizi, ma, una volta giunti alla rotatoria in Carbonaia, dovranno necessariamente deviare in via Francesco Azzi, per poi continuare su via Vannugli, via Valmaira, via Enrico Fermi e, tramite la variante, uscire dalla città in direzione Lucca. Una sperimentazione che punta a garantire migliori condizioni di sicurezza e di circolazione stradale in un’area strategica del capoluogo garfagnino.

L’ordinanza, che rimarrà in vigore fino alla mezzanotte di martedì 6 gennaio 2026, non riguarda pullman, auto e mezzi sotto le 3,5 tonnellate, i quali potranno continuare a circolare in ambedue i sensi di marcia. Si ricorda che il limite di velocità in quel tratto è di 50 km/h. Nei pressi dei due dossi posizionati recentemente lungo via Fabrizi, invece, il limite scende a 30 km/h.

Si tratta di una misura, al momento provvisoria, che va nella direzione di alleggerire il flusso di mezzi pesanti nel rione della Madonna. In questo periodo verrà effettuato un costante monitoraggio da parte della Polizia municipale per valutare l’impatto della nuova regolamentazione sul traffico cittadino. L’Amministrazione comunale chiede la collaborazione dei cittadini nella gestione di questa fase sperimentale.

