Lucca
22 set 2025
REDAZIONE LUCCA
Manifestazione Pro Pal a Lucca, gli attivisti irrompono sui binari e bloccano il transito dei treni

Dopo il corteo pacifico per le vie del centro, centinaia di persone hanno invaso i binari e bloccato la circolazione. Disagi e ritardi per il transito dei convogli

Lucca, 22 settembre 2025 – La manifestazione Pro Pal a Lucca blocca la circolazione dei treni in stazione. Accade nel pomeriggio di oggi, lunedì 22 settembre, dopo il corteo pacifico per le vie del centro al quale hanno partecipato centinaia di persone.

I manifestanti a Lucca (Foto Alcide)
Il gruppo di attivisti, dopo aver manifestato intonando cori e slogan per la liberazione della Palestina e la fine degli scontri a Gaza, è entrato all’interno della stazione ferroviaria di Lucca ed ha invaso i binari, bloccando di fatto la circolazione dei treni.

Fuori dalla stazione c’è un presidio della polizia municipale, ma sono presenti anche la polizia di stato e la digos che monitorano la situazione. Non si hanno notizie di scontri. I manifestanti sono pacifici e si sono seduti sulle banchine: un treno risulta fermo in stazione.

In aggiornamento

