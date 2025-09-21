A San Concordio nasce il centro per famiglie

Mattia mantiene le promesse
21 set 2025
FABRIZIO VINCENTI
Nasce all’interno della struttura polifunzionale di San Concordio il Centro per le Famiglie, nello stesso stabile dove sono dislocati il centro affidi e i servizi per l’adozione zonali che ne rappresentano il nucleo storico istituzionale e, dall’estate, sono presenti anche i servizi bibliotecari di Agorà fuori dal centro storico.

"Nasce per volontà della Conferenza Zonale Integrata presieduta dal sindaco di Lucca Pardini – commenta l’assessore al Sociale Salvadore Bartolomei – che ha finanziato un complesso percorso di co-progettazione con altrettante realtà di terzo settore che hanno risposto con entusiasmo all’avviso pubblico per co-costruire una realtà innovativa e dinamica a servizio e supporto delle famiglie della Piana che a San Concordio potranno trovare, a partire dalle prossime settimane, informazione sui servizi, orientamento e consulenza ma anche progetti e opportunità di tipo educativo, sociale, sanitario e del tempo libero".

Sarà uno spazio dedicato a bambini, adolescenti, genitori e nonni.

"La sfida di creare un partenariato tra servizi pubblici e terzo settore – aggiunge Bartolomei – che metta a sistema, gradualmente e in modo circolare, la collaborazione tra servizi, sanitari in primis ma anche scolastici ed educativi rappresenta un valore aggiunto fondamentale per le nostre comunità locali, i nostri sette comuni della Piana, ampliando le professionalità e arricchendo l’offerta di servizi".

F.V.

