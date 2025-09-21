A San Concordio nasce il centro per famiglie

Nasce all’interno della struttura polifunzionale di San Concordio il Centro per le Famiglie, nello stesso stabile dove sono dislocati il centro affidi e i servizi per l’adozione zonali che ne rappresentano il nucleo storico istituzionale e, dall’estate, sono presenti anche i servizi bibliotecari di Agorà fuori dal centro storico.

"Nasce per volontà della Conferenza Zonale Integrata presieduta dal sindaco di Lucca Pardini – commenta l’assessore al Sociale Salvadore Bartolomei – che ha finanziato un complesso percorso di co-progettazione con altrettante realtà di terzo settore che hanno risposto con entusiasmo all’avviso pubblico per co-costruire una realtà innovativa e dinamica a servizio e supporto delle famiglie della Piana che a San Concordio potranno trovare, a partire dalle prossime settimane, informazione sui servizi, orientamento e consulenza ma anche progetti e opportunità di tipo educativo, sociale, sanitario e del tempo libero".

Sarà uno spazio dedicato a bambini, adolescenti, genitori e nonni.

"La sfida di creare un partenariato tra servizi pubblici e terzo settore – aggiunge Bartolomei – che metta a sistema, gradualmente e in modo circolare, la collaborazione tra servizi, sanitari in primis ma anche scolastici ed educativi rappresenta un valore aggiunto fondamentale per le nostre comunità locali, i nostri sette comuni della Piana, ampliando le professionalità e arricchendo l’offerta di servizi".

F.V.