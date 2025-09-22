Spaccata alla pizzeria Marameo. Danni ingenti per pochi spiccioli

Un migliaio di euro in monete che vengono di solito lasciate per i resti, il fondo cassa. E’ il bottino arraffato dai ladri che nella notte tra venerdì e sabato sono entrati all’interno della nota pizzeria "Marameo", sul viale Europa a Lammari, (l’altro locale è a Lucca). I danni sono probabilmente maggiori della refurtiva. Ma cosa è accaduto? In piena notte i malviventi sono passati da una porta laterale.

Dopo aver spaccato il vetro, sono riusciti a forzare il maniglione anti panico e ad aprire tanto che è bastato per entrare. Una volta all’interno dei locali, i soliti ignoti non hanno nemmeno messo a soqquadro, dirigendosi verso i registratori di cassa, danneggiati nella foga di aprirli più rapidamente possibile.

Una volta riusciti nell’intento, hanno "prelevato" gli spiccioli, anche se in cospicua quantità. Di solito gli autori di queste irruzioni ne approfittano anche per prendere al volo qualche bottiglia di vino o di birra, almeno così è successo in altri casi recenti. Invece stavolta si è trattato di un blitz veloce, studiato, calcolato, anche se forse i ladri pensavano di trovare cifre più consistenti.

Al mattino successivo la brutta sorpresa per i titolari che si sono accorti dell’effrazione e del colpo subito. L’accaduto è stato denunciato ai carabinieri i quali hanno anche eseguito anche un sopralluogo per avviare le indagini a 360 gradi.

Adesso diventeranno decisive le immagini delle telecamere della videosorveglianza che le forze dell’ordine osserveranno per dare un nome ed un volto agli autori del colpo.

Massimo Stefanini