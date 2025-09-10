Biancorosse a canestro al Settembre lucchese

Sta continuando la preparazione quotidiana de Le Mura Spring agli ordini di coach Marco Pistolesi. Le biancorosse debutteranno sabato e domenica al Palasport nel corso del 3° Torneo Settembre Lucchese, dove prenderanno parte anche il Jolly Acli Livorno, roster di A2, la Pallacanestro Perugia e Firenze Academy due formazioni che militeranno nello stesso girone delle lucchesi. Oltre alle prime squadre giocheranno anche le formazioni Under 17. Si partirà sabato con le semifinali Under 17 Le Mura Spring - jolly Livorno e Firenze Academy - Perugia, nel pomeriggio si affronteranno le prime squadre Le Mura Spring - Firenze Academy e Jolly Livorno - Perugia.

Domenica invece al mattino si disputeranno le finali per il terzo e quarto posto e secondo e primo per le Under 17 e nel pomeriggio per le senior. Sarà un appuntamento importante per testare la preparazione delle ragazze di Pistolesi, che assieme al preparatore fisico Nadia Centoni hanno svolto un lavoro molto importante sia sotto l’aspetto fisico che tattico. Sono state settimane molto intense, dove sono stati provati nuovi schemi e nuove trame. La stagione ufficiale de Le Mura prenderà il via sabato 20 settembre alle 18.30 con i quarti di finale di Coppa Toscana trofeo Lorenzo Lunghi ad eliminazione diretta, dove al Palatagliate arriverà la vincente della sfida che si giocherà in questo domenica alle 20.30 tra Cmb Valdarno e Pontedera.

Per quanto riguarda il campionato, il calendario provvisorio vede le biancorosse giocare il primo match tra le mura amiche sabato 4 ottobre contro Firenze Academy e proprio per questo motivo il Torneo Lucchese sarà un ottimo banco di prova per incontrare questo avversario ed iniziare già a studiarlo. L’ingresso per il 3° Torneo Settembre Lucchese sarà gratuito e la società invita i tifosi e gli appassionati a riempire il Palatagliate.

Alessia Lombardi