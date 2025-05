“Benvenuto Leone XIV“. Il saluto al nuovo Papa

Il nuovo Papa è Robert Francis Prevost, cardinale nato il 14 settembre 1955 a Chicago negli Stati Uniti, che ha scelto il nome di Leone XIV. Un annuncio che ha subito suscitato reazioni positive anche in Lucchesia.

L’arcivescovo Paolo Giulietti ha appreso della fumata bianca durante la Visita pastorale che sta svolgendo nella Comunità di Capannori centro, guidata dai parroci don Alex Martinelli e don Michele Fabbrini. Ha per questo interrotto momentaneamente alcune attività, per assistere all’Habemus Papam.

"Condividiamo la gioia di tutta la Chiesa per l’elezione del nuovo Papa" ha dichiarato Giulietti dopo aver ascoltato le prime parole del nuovo Pontefice. Poi ha aggiunto: "Intanto da perugino non posso non ricordare che l’ultimo Papa che si è chiamato Leone è stato arcivescovo di Perugia, Gioacchino Pecci, poi appunto Papa Leone XIII. C’è nella scelta del nuovo Papa, un richiamo a un Pontefice sociale, quello della Rerum novarum ma anche dello Spirito Santo. Non dobbiamo dimenticare, e qui c’è il legame con Lucca, che Papa Leone XIII ebbe una corrispondenza con Santa Elena Guerra e scrisse l’Enciclica sullo Spirito Santo. Direi quindi che c’è una gioia particolare di noi, come Chiesa di Lucca, di me, come vescovo di Lucca, nell’accogliere il nuovo Papa, Leone XIV. Gli auguriamo, assieme a tutta la Chiesa, di camminare sulle vie che il suo predecessore ha tracciato. Che sono le vie di una Chiesa attenta al mondo e di una Chiesa aperta all’azione dello Spirito Santo".

"Penso davvero – ha continuato l’arcivescovo – che questo nome sia di buon auspicio, per queste due dimensioni che Papa Francesco ha consegnato: l’attenzione al mondo, a partire dalla pace, e l’affidamento alla guida docile dello Spirito Santo che ci porta su vie nuove e inaspettate. Come inaspettata per tanti è stata questa elezione, perché in pochi lo conoscevano, anche se era tra i papabili. Del resto, come spesso accade, lo Spirito Santo ci sorprende e sorprendendoci ci fa capire che la Chiesa la guida lui, su strade che noi dobbiamo docilmente scoprire e seguire".

Anche il sindaco Mario Pardini, che mercoledì era a Roma per impegni istitituzionali e si era fermato in piazza San Pietro a vedere la prima fumata, ieri al rientro a Lucca ha commentato sui social l’elezione del nuovo Pontefice. "Leone XIV è il nostro nuovo Papa. L’elezione di un Pontefice – sottolinea il sindaco Pardini – è un evento che parla al mondo intero. Le prime parole di Sua Santità sono state per la Pace. Spero che siano un’ispirazione per tutti".